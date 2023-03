Der 47-jährige Hiltbrunner promovierte Kulturanthropologe (ehemals Volkskunde) stammt aus Zürich, wo er sich unter anderem mit der Geschichte der F+F Schule für Kunst und Design befasst hat. Er hat als Kurator im Helmhaus in Zürich gearbeitet. Seine letzte Anstellung war an der Zürcher Hochschule der Künste. Nebenbei ist er als Gastkurator an weiteren Institutionen wie das Kunstmuseum Solothurn und die Kunsthalle Bern tätig.

Michael Hiltbrunner hat seine Arbeit als Kurator im Rehmann-Museum am 1. März als Nachfolger von Tyrone Richards angefangen. „Wir gewinnen einen ideenreichen, engagierten und initiativen Kollegen, der durch seine profunde Fachkenntnis im Bereich der Kunst- sowie Kulturgeschichte den Auftrag als Kurator im Rehmann-Museum bestens ausfüllen kann“, sagten Geschäftsführerin Patrizia Solombrino und Stiftungsratspräsident Rudolf Lüscher bei einem Pressetermin. Michael Hiltbrunner ist bereits in die kommenden Ausstellungen involviert und wird unter anderem die Vermittlung nach außen übernehmen. „Für mich ist es ein Training, mich mit dem Rehmann-Museum vertraut zu machen“, sagte er. Ab Mitte 2024 wird er auf leerem Terrain, also mit der Konzeption neuer Ausstellungen und Projekten, anfangen. Pro Jahr sind wie bisher zwei Ausstellungen mit Rahmenprogramm vorgesehen. Hiltbrunners Kenntnisse über das Archivwesen will er auch in das Rehmann-Museum einfließen lassen.

Insgesamt 20 Bewerbungen waren beim Stiftungsrat des Rehmann-Museums auf die Ausschreibung der 30-Prozent-Stelle eingegangen – „eine sehr große Anzahl für unser Museum“, sagte Patrizia Solombrino. Rudolf Lüscher ergänzte: „Wir sind sehr glücklich, dass wir in kurzer Zeit jemand mit so viel Kompetenz gefunden haben. Da ist Dynamik drin.“ Michael Hiltbrunner beschreibt seinen ersten Eindruck vom Rehmann-Museum so: „Das Gebäude ist sehr schön, das Museum hat nicht nur regionalen Charakter.“ Für ihn auch wichtig: Es gibt ein Museumscafé. Zudem sei Erwin Rehmann, der Patron des Museums (1921 bis 2020), „ein toller Künstler gewesen“, sagte Hiltbrunner. Sein Fazit: „Das sind sehr gute Voraussetzungen, die Trümpfe sind da.“

Das Rehmann-Museum beherbergt den Nachlass des Bildhauers Erwin Rehmann. Sein Werk stieß schon zu dessen Lebzeiten auf internationale Anerkennung. Etliche Werke von Erwin Rehmann sind in öffentlichem und privatem Besitz. Das Museum mit Skulpturenpark und Café befindet sich am Rheinuferweg in Laufenburg/Schweiz. Internet: www.rehmann-museum.ch