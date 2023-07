Trauungen werden immer umfangreicher und immer mehr Paare wünschen sich, dass standesamtliche Eheschließungen auch außerhalb des Rathauses vorgenommen werden können. Laufenburg hat auf diese Wünsche reagiert und bietet ab September neue Trauorte an. Allerdings ist dieser Service mit höheren Kosten verbunden. Zusätzlich zu den üblich anfallenden Gebühren werden dann noch 70 Euro fällig.

Bürgermeister Ulrich Krieger begründete die zusätzlichen Gebühren damit, dass bei Trauungen außerhalb des Rathauses ein zusätzlicher größerer zeitlicher und organisatorischer Aufwand anfällt. Neben diesen Gebühren muss das Brautpaar weiter mit den entsprechenden bereits bestehenden städtischen Gebühren für die Durchführung der Eheschließung rechnen.

Generell können standesamtliche Trauungen nur an Orten vorgenommen werden, die zu diesem Zweck ausdrücklich gewidmet sind. Zudem müssen die Trauorte noch weitere Kriterien aufweisen, um anerkannt zu werden. So muss der Ort der Trauung vom Ort der Feierlichkeiten getrennt sein und er muss von der Öffentlichkeit abtrennbar sein, nicht zuletzt muss der Ort einer Trauung würdig sein. Die in der Sitzung des Gemeinderats von der Verwaltung neu vorgestellten Trauorte erfüllen diese Vorgaben und sie wurden von der Standesamtsaufsicht im Landratsamt genehmigt.

Bereits als Trauorte anerkannt sind im Rathaus der Gewölbekeller und der Ratssal. Das Laufenburger Schlössle war bereits als stilvoller Ort für Trauungen ausgewiesen. Da jedoch ein Pächterwechsel erfolgte, musste der Ort jetzt neu für den Zweck gewidmet werden. Ganz neu auf der Liste der Trauorte ist das Gasthaus „Sonne“ in Rotzel. Als Location bieten sich dabei sowohl die Scheuer, die Terrasse oder auch die Gaststube an. Für den Apéro müssen dann allerdings andere Räumlichkeiten gewählt werden.

Neue Räume des Ordnungsamtes

Ein neuer Ort für Eheschließungen werden demnächst auch die neuen Räumlichkeiten des Ordnungsamtes im Gebäude gleich neben dem Rathaus sein, das derzeit noch im Ausbau ist. Das Foyer biete sich dazu an, betonte Krieger, gerade auch für Menschen mit Handicap oder bei großer Hitze. Der Gemeinderat stimmte in seiner Sitzung am Montagabend den neuen Örtlichkeiten und der neuen zusätzlichen Gebührenordnung für Trauungen außerhalb des Rathauses zu. Die Satzung tritt ab September in Kraft.

FW-Stadträtin Gabriele Schäuble regte an, dass vor allem für Trauungen im Freien weitere Orte, wie beispielsweise am Rhein beim Steg oder in der Codmananlage, ausgewiesen werden sollten. Bürgermeister Ulrich Krieger wollte zu dem Vorschlag weder Ja noch Nein sagen. „Es ist natürlich möglich, auch noch andere Orte auszuweisen“, sagte Krieger. Er gab aber zu bedenken, dass gerade die Codmananlage bisher für private Feiern nicht freigegeben wurde. Auch die Parkplatzsituation in dem Bereich ist eigentlich nicht ausreichend für eine größere Festgesellschaft.