65 Nistkästen wurden am Dienstagvormittag am Friedhof in Luttingen an Grundstückseigentümer von Hochsal (14), Stadenhausen (25) und Luttingen (26) verteilt, die diese an Bäumen der Streuobstwiesen aufhängen. Wie Anne-Cathrin Baumgartner von der Flurneuordnung Laufenburg-Ost (A 98) erklärte, verzögerte sich die Lieferung der Nistkästen, weshalb diese nicht bereits im Herbst oder Frühjahr zur ersten Brut aufgehängt werden konnten. So werden sie Singvögel für die zweite Brut nutzen oder ganz sicher im nächsten Frühjahr.

65 solcher Nistkästen, wie sie der Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Laufenburg, Fridolin Wassmer an einem Baum beim Friedhof von Luttingen aufgehängt hat, werden von 19 Bürgern von Hochsal, Stadenhausen und Luttingen auf den Streuobstwiesen aufgehängt. | Bild: Reinhard Herbrig

Wie Klaus Ritter, der Verantwortliche für die Nistkastenaktion im Rahmen der Flurneuordnung Laufenburg-Ost (A 98) erklärte, ist die Flurordnung, die anlässlich des Autobahnbaues der A 98 im Jahre 2004 erfolgte, ein langwieriger Prozess, der auch nach 17 Jahren noch nicht abgeschlossen ist.

„Wichtiger Bestandteil unserer Kulturlandschaft“

„Die Nistmöglichkeiten für unsere heimischen Singvögel bereichern insbesondere unsere charakteristischen Streuobstbestände und sind wie diese, ein wichtiger Bestandteil unserer Kulturlandschaft. Die Singvögel leisten einen wichtigen Beitrag zur Dezimierung von Schädlingsinsekten“, erklärte Klaus Ritter bei der Begrüßung der neun Bürger, die aus den Ortsteilen von Laufenburg und der Flurneuordnung Laufenburg-Ost, zur Übergabe der Nistkästen gekommen waren. Unter ihnen befand sich auch der ehemalige Ortsvorsteher von Luttingen, Bernhard Gerteis, der ebenfalls drei Nistkästen auf seinem Grundstück aufhängen wird.

Mit dem Obst- und Gartenbauverein Laufenburg konnte man für diese Aktion einen perfekten Partner gewinnen. So zeigte sich dessen Vorsitzender Fridolin Waßmer sehr erfreut darüber, dass insgesamt 19 Interessenten für die insgesamt 65 Nistkästen gefunden werden konnten.

Die untere Flurbereinigungsbehörde beim Landratsamt Waldshut hat die Teilnehmergemeinschaft bei der Organisation unterstützt, sodass die Nistkästen den Grundstückseigentümern kostenlos zur Verfügung gestellt werden konnten. Ihre Aufgabe ist es, die Nistkästen aufzuhängen und zu pflegen. Dazu gehört das Säubern der Kästen im Herbst, da diese von den ausgezogenen Bewohnern nicht sauber hinterlassen werden. Huber bedankte sich bei den Teilnehmern für deren Bereitschaft und Engagement, was heute nicht selbstverständlich wäre.