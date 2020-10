von sk

Laufenburg ist beidseits des Rheins bekannt für seine malerische Altstadt. Die neue Ausstellung nun passt „wie gemalt“ zu diesem Image. Gezeigt wird Laufenburg buchstäblich in all seinen Farben. Zu sehen sind Gemälde, insbesondere Aquarelle, mit Ansichten des Zweiländerstädtchens – die aber nicht nur deren Schönheit zeigen, sondern auch von Veränderungen zeugen, vom Wandel und mitunter von Verlust und Vergänglichkeit. Diese Geschichte und Geschichten werden in einer besonderen Kombination aus Bildern und Hintergrund-Texten präsentiert.

Die Ausstellung wird am Samstag, 10. Oktober, eröffnet. Das Museum Schiff zeigt erstmals Werke aus der im Jahr 2017 vom Verein erworbenen, 35 Werke umfassenden Sammlung Friedrich Huster. Der Kunstmaler, geborenen 1919 in Düsseldorf, kam zwar vor allem dank seiner Ansichten von seiner Wahlheimat Zermatt, wo er im Jahr 2000 starb, zu Bekanntheit. Vor rund 50 Jahren jedoch hielt er im Auftrag von Ernst Sibold auch Ansichten von Laufenburg mit seinem Pinsel auf Leinwand fest – fast fotografisch genau, weshalb er so gesehen nicht nur Kunst, sondern auch ein Zeitdokument schuf.

Ergänzend dazu werden Bilder des Malers Rudolf Schütz zu sehen sein, der die Stadt schon seit Jahren in ihren Veränderungen begleitet sowie Werke von Renate Kaiser, die viel mit Aquarelltechnik arbeitet und Ansichten aus Laufenburg-Baden zur Verfügung stellt.

Außerdem hat die Ausstellungsgruppe unter Leitung von Kuratorin Ariane Dannacher auf Grundlage des kürzlich erschienenen 139. Bandes der Reihe „Kunstdenkmäler der Schweiz“ herausgegeben. Er widmet sich insbesondere Laufenburg, den Häusern und Quartieren sowie deren Geschichte, aber auch menschlichen Schickalen und Geschichten. Da geht es beispielsweise um Gerichtsstreitigkeiten wegen eines Backofens, um das „Bärenviertel“ und um den letzten Berufsfischer von Großlaufenburg, Friedrich Schmid-Mösch.

Eröffnet wird die Ausstellung am Samstag, 10. Oktober. Wegen der aktuellen Corona-Pandemie wird es allerdings keine Vernissage im bisherigen Rahmen geben. Stattdessen finden zeitversetzt mehrere öffentliche Führungen zu dieser Wechselausstellung statt. 14 Uhr Gruppe 1 (maximal zehn Personen). 15 Uhr Gruppe 2 (maximal zehn Personen). 16 Uhr Gruppe 3 (maximal zehn Personen). Die Teilnahme ist nur nach Voranmeldung bei Präsident Hannes Burger, Telefon 0041/794 31 96 43, möglich.