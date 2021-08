von Andrea Worthmann

Großflächige Richtungsschilder und Ampelanlagen erwartet man eher in Großstädten und nicht im beschaulichen Laufenburg. Doch in den vergangenen Wochen bestätigte sich, was sich optisch schon erahnen ließ und unter Einheimischen zum Gesprächsthema wurde. Seit dem 25. August ist im Schweizer Laufenburg die neue Ampelanlage in Betrieb und regelt den Verkehr an der Kreuzung Basler/Kaister Straße. So sind neben der Durchfahrt auf der Kantonstraße und Fußgängerüberwegen auch die Linksabbiegerspuren von Kaisten Richtung Sisseln, aber auch von Sulz kommend Richtung Kaisten durch das Lichtsignal geregelt.

Die noch anlaltenden Bauarbeiten vor dem Wasentor sollen im Lauf des Monats September beendet werden. | Bild: Andrea Worthmann

Das dürfte vor allem die Autofahrer freuen, die in Stoßzeiten entnervt auf eine Lücke im fließenden Verkehr hofften, wenn sie von Kaisten Richtung Sisseln fahren wollten. Schon lange war die Errichtung der Ampelanlage geplant, um das Schweizer Laufenburg von Pendlerstaus zu entlasten. Pünktlich mit Abschluss der Sanierungsarbeiten auf der Kantonsstraße wurde die Installation der Ampelanlage fertig. Dies bestätigt Daniel Mathys, Projektleiter des Kantons Aargau.

Zwar sind noch die letzten Arbeiten am Zugang zum Wasentor vom Bahnhof her und der Anschluss zur Hinteren Wasen zu beenden, aber auch die sollen in gut einem Monat fertiggestellt sein. Mathys erklärt wie die Ampel den Verkehr zukünftig verändern soll: “Den erwartbaren Stau aus Sisseln werktags ab 15, 16 Uhr werden wir wohl nicht ganz wegbekommen, aber wir versuchen der Verkehr zu verflüssigen und vor allem zu verhindern, dass die Kreuzung blockiert wird.“

Zunächst wird es einen vierwöchigen Probebetrieb geben, an dem man Erkenntnisse über die Auswirkungen der Ampelschaltung auf den Verkehr erhalten möchte. Der Einsatz ist rund um die Uhr geplant. Die Automobilisten sollen sich nicht ständig umgewöhnen müssen, so Mathys zur Begründung auf die Frage, ob die Ampel eventuell nur zu Spitzenzeiten geschaltet werden soll.

Ampelanlage Die erste Lichtsignalanlage der Welt wurde am 10. Dezember 1868 in London auf dem Parliament Square aufgestellt. Sie wurde mit Gaslicht betrieben und explodierte nach kurzer Zeit. Erst nach der Verbreitung des elektrischen Lichts wurden wieder Lichtsignalanlagen zur Verkehrsregelung aufgestellt. Die am 5. August 1914 installierte Lichtsignalanlage in Cleveland (USA) gilt als erste elektrische Verkehrsampel der Welt und hatte zwei Lampen, rot und grün. Die ersten dreifarbigen Ampeln wurden 1920 in Detroit und New York sowie in Europa – mit noch mechanischer Steuerung – 1922 in Paris eingerichtet. In Deutschland ging die erste Lichtzeichenanlage am Potsdamer Platz in Berlin am 15. Dezember 1924 in Betrieb.

Doch bereits einen Tag nach Inbetriebnahme gibt es schon erste Beschwerden. Kunden der Oil-Tankstelle am Ortsausgang Richtung Sisseln beklagen die Gegebenheiten. Dort nämlich erweist es sich offenbar als schwierig, beim Verlassen der Tankstelle wieder in den fließenden Verkehr zu kommen. Bei rotem Licht, blockieren die stehenden Autos die Ausfahrt und schaltet die Ampel dann endlich auf grün, versucht ein jeder diese Phase auszunutzen und die Bereitschaft, Autos einfädeln zu lassen, schwindet. Dies weiß eine bei Oil angestellte Mitarbeiterin zu berichten. „Alles Aussagen von Kundschaft“ betont sie. Auch wenn das Schweizer Laufenburg jetzt optisch den Großstadtvergleich standhält, bleibt abzuwarten, wie die Pendler die Neuregelung durch die Ampelanlage aufnehmen und ob die erhoffte Verkehrserleichterung eintritt.