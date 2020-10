In einer kleinen Feierstunde, die am Donnerstag in der Mensa der Rappensteinhalle stattfand, wurde die Hans-Thoma-Schule Laufenburg offiziell zur 29. Naturparkschule Südschwarzwald, ausgezeichnet. Das Zertifikat gilt zunächst für fünf Jahre.

Bad Säckingen Tourismus unter Ausnahmebedingungen: So lief die Sommerferienzeit in Bad Säckingen und Umgebung Das könnte Sie auch interessieren

Der Geschäftsführer des Naturparkes Südschwarzwald, Roland Schöttle, überreichte die Urkunde vom Verband Deutsche Naturparke und Naturpark Südschwarzwald in Anwesenheit von Bürgermeister Ulrich Krieger, der Schulleiterin der Hans-Thoma-Schule Laufenburg, Janine Regel-Zachmann.

Verbindung zur Natur wichtig

In ihren Ansprachen anlässlich dieser Feierstunde brachten sowohl Bürgermeister Ulrich Krieger, als auch Janine Regel-Zachmann, Malte Krebs und Roland Schöttle, die Wichtigkeit zum Ausdruck, dass Kinder und Jugendliche die direkte Verbindung zur Natur haben. Dazu sind Personen, wie Förster und Landwirte ein wichtiges Bindeglied. So lautet das Motto von Naturpark Südschwarzwald: „Eine Region gestaltet ihre Zukunft!“ Der Gedanke der Nachhaltigkeit, dass heißt wir dürfen nicht mehr nutzen, als nachwächst, muss besonders Kindern durch direkten Kontakt mit der Natur vermittelt werden.

Im Rahmen der Feierstunde zeigten Jugendliche, wie sie in Dröge aus Käferholz Pflanzen und Blumen einpflanzen können. | Bild: Reinhard Herbrig

Wie Malte Krebs erklärte, praktiziert die Hans-Thoma-Schule entsprechende Projekte, wie das Bienenprojekt und die Wald- und Bauernhoftage schon seit 2016. Die Gefahr, dass Kinder und Jugendliche zu stark von der digitalen Welt vereinnahmt werden, erkannte die Rektorin.

Kreis Waldshut Corona bleibt Dauerbrenner: Landkreis und Ärzte nehmen aktuell steigende Infektionszahlen ernst Das könnte Sie auch interessieren

So beobachtete sie, wie ein Kind beim Besuch im Züricher Zoo versuchte, die kleinen Fische im Aquarium größer zu ziehen, wie sie es dies mit ihrem Smartphone tun konnte. Dabei kann die digitale Welt dazu beitragen, die Natur zu erkunden und eine Verbindung mit der Kunst herzustellen.

Kreis Waldshut Corona bleibt Dauerbrenner: Landkreis und Ärzte nehmen aktuell steigende Infektionszahlen ernst Das könnte Sie auch interessieren

Projekte, wie das der Klassenstufe 6, bei dem 22 Kinder Mitte September am Dachsberg eine zugewiesene Fläche bearbeiten durften, hilft diesen Kontakt zur Natur aufrecht zu erhalten. Das Ziel der Schule ist einen Lernort im Wald zu haben, so dass der Unterricht dann direkt in die Natur verlegt werden kann. Spenden für einen solchen festen Lernort sind erwünscht. Am 14. April 2021 wird besprochen, welche Unterrichtsteile direkt in die Natur verlegt werden können.

Mit dem Vortragen eines Gedichtes durch die Schüler der vierten Klasse, Raphael und Lisa, den Arbeiten des Naturparkteams der Hans-Thoma-Schule mit Naturprodukten, sowie den Dankesworten der Rektorin an Bürgermeister Ulrich Krieger, den engagierten Lehrkörper und natürlich an den Geschäftsführer von Naturpark Südschwarzwald Roland Schöttle, schloss die Feierstunde.