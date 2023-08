Die Rede, die Großrat Christoph Riner (SVP) bei der Bundesfeier am 1. August in der Stadthalle in Laufenburg hielt, könnte man unter das Motto stellen: Sicherheit und Frieden sind ein hohes Gut.

Bezogen auf die Schweiz brachte er dies mit den Worten in Schweizerdeutsch auf den Punkt: „Am heutigen Tage dürfen wir dankbar dafür sein, dass wir in einem sicheren und friedlichen Land leben dürfen. Leider haben nicht alle Menschen auf der Welt das Glück, das wir haben.“ Zuvor hatte Stadtammann Herbert Weiss die über 100 Gäste, unter ihnen Bürgermeister Ulrich Krieger aus dem deutschen Teil von Laufenburg, sowie viele Stadträte mit ihren Partnerinnen, herzlich willkommen geheißen. Das Rahmenprogramm gestaltete die Stadtmusik Laufenburg. Sie wurde die von Mitgliedern der Stadt- und Feuerwehrmusik Laufenburg/D, sowie von Sängerin Tana Wüthrich, die sich auf ihrer Gitarre selbst begleitete, unterstützt.

Herbert Weiss wies darauf hin, dass sich der Geburtstag der Schweiz zum 732. Mal jährt, der vom Kanton Aargau erst zum 220. Mal. Der Kanton schloss sich 1803 der Schweiz an. „Trotz vier verschiedener Sprachen und unterschiedlicher Parteien, die in der Regierung vertreten sind, geht es unserem Land gut“, erklärte Christoph Riner in seiner Festrede weiter. Wohlstand definiere sich nicht nur über ein dickes Bankkonto. „Wohlstand ist die wunderschöne Natur, wenn wir friedlich zusammenleben, gesund sind und eine intakte Familie und Freunde haben. Das bedeute jedoch nicht, dass alle in politischen Fragen immer derselben Meinung sein müssen. Das wäre ja langweilig.“ Eine lebendige Demokratie lebe von unterschiedlichen Auffassungen.

Mit den Worten „Liebe Einwohnerinnen und Einwohner, liebe Gäste, ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen einen schönen Nationalfeiertag und Gottes Segen“, vorgetragen in Französisch, Italienisch, Rätoromanisch und Schweizerdeutsch, schloss Christoph Riner seine Festrede.