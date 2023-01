Laufenburg vor 6 Stunden Narronen ehren ihre verstorbenen Zunftbrüder Narro-Altfischerzunft legt an Dreikönig Kranz an Narrenbrunnen ab. Die Zeremonie soll sich jetzt jedes Jahr an Dreikönig wiederholen.

Erstmals legten am Dreikönigstag Narronen am Narrenbrunnen zum Gedenken an ihre verstorbenen Zunftbrüder einen Kranz ab. | Bild: Andrea Worthmann