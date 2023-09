Elf Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren besuchten im Rahmen des Laufenburger Kindersommers (Lakiso) den örtlichen Polizeiposten. Alle waren gespannt darauf, was ihnen Leiter Stephan Krohs zusammen mit Bürgermeister Ulrich Krieger und Polizeikommissar Anwärterin Lena Metzler spannendes im Rahmen über die Polizeiarbeit zu berichten hatten.

Die kleinen Besucher waren nicht auf den Mund gefallen, hatten selbst viele Fragen und beantworteten die, die Stephan Krohs ihnen stellte, zum Beispiel welche Formen der Polizei es gibt und wie diese sich unterscheiden. Die Schutzpolizei trage Uniform, während die Kriminalpolizei in Zivil die Verbrecher zur Strecke bringe, erklärten sie. Da der Polizeiposten Laufenburg, der für Murg und Laufenburg zuständig ist, keine Zellen hat, werden Personen die wegen einer Straftat in Haft genommen werden müssen, in die naheliegenden Reviere in Bad Säckingen oder Waldshut gebracht. Der häufigste Einsatzgrund für die Schutzpolizei sind Verkehrsunfälle, die die Kids mittels der Ausrüstung, die sich in den Polizeifahrzeugen befindet, gemeinsam nachstellten. Sie markierten das Unfallfahrzeug mit Kreide, sperrten den Unfallort ab, fotografierten das Unfallfahrzeug und befragten die Zeugen. Besonders aufregend für die Kinder: Martinshorn und Blaulicht einschalten. Die kugelsichere Weste und den Schutzhelm lagen ebenfalls zur Anprobe bereit.

Nach der Besichtigung der Räume des Polizeipostens Laufenburg und dem Kennenlernen ihrer Funktionen, dem Bericht von Lena Metzler darüber, welches die Voraussetzungen für eine Laufbahn bei der Polizei sind, wurden die Kinder mit einem leckeren Eis für ihr Interesse und ihr diszipliniertes Verhalten während ihres Besuches bei der Polizei belohnt. Das Eis spendierte der Bürgermeister