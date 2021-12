Nach fast zehn Jahren weist die Stadt Laufenburg wieder ein größeres Baugebiet für Ein- und Zweifamilienhäuser aus. Einstimmig beschloss der Gemeinderat am Montag die Aufstellung eines Bebauungsplans für das Gebiet Bühlrain. Auf 1,5 Hektar am westlichen Ortstrand des Stadtteils Rotzel sollen 14 Einzelhäuser und 10 Doppelhaushälften mit zusammen etwa 42 Wohneinheiten errichtet werden können. Zwei weitere Wohngebäude sollen in unmittelbarer Nachbarschaft durch eine ebenfalls beschlossene Änderung des Bebauungsplans Mittlerer Bühl zum Zuge kommen.

„Wir haben den letzten großen Bebauungsplan mit 71 Wohneinheiten 2011/12 beschlossen“, erinnerte Bürgermeister Ulrich Krieger an Westlich Schreibach im Stadtteil Rhina. Nach dessen Bebauung habe es entlang der Rheinschiene weiter eine starke Bautätigkeit gegeben, es seien aber vor allem Mehrfamilienhäusern errichtet worden. Immer wieder habe es Anfragen nach Baugrundstücken für Einfamilienhäuser gegeben. Zwar sehe im Stadtteil Binzgen der Bebauungsplan Hau Einzel- und Doppelhäuser vor, doch dieses Gebiet sei nicht in städtischer, sondern in privater Hand. In Rotzel könne die Kommune keine Bauplätze mehr anbieten, seit das 2006 erschlossene Gebiet Sandlöcher bebaut ist.

Die Bebauung des Bühlrain biete die Möglichkeit zur Arrondierung der Siedlungsfläche, erklärte Städteplaner Till O. Fleischer. Das an einem Südhang liegende Gebiet müsse vom Tal her über die Straße Im Brunnengrund erschlossen werden. Von ihr soll eine Ringstraße mit Sackgasse zur Erschließung der Baugrundstücke abzweigen. Das nördlichste Grundstück wäre über die Straße Zum Tannensteg erreichbar, zu der hinauf vom Baugebiet auch ein bereits bestehender Weg führt.

Baugebiet Bühlrain Das zukünftige Baugebiet Bühlrain in Rotzel umfasst 1,5 Hektar, davon sind 1,1 Hektar Nettobaufläche und je 0,2 Hektar öffentliche Verkehrs- und private Grünfläche. Die Bebauungsplanung sieht 14 Einzelhäuser und 10 Doppelhaushälften vor, zusammen sollen sie etwa 42 Wohneinheiten umfassen. Die durchschnittliche Größe eines Baugrundstücks beträgt 450 Quadratmeter.

Aus dem Gemeinderat kamen mehrere Vorschläge, wie die fußläufige Anbindung des Gebiets ans Rotzler Ortszentrum und zu den Bushaltestellen verbessert werden könnte. Gerhard Tröndle (CDU) und Sascha Komposch (FW) schlugen vor, einen Fußweg zur Straße Sandlöcher hin anzulegen. Der Bürgermeister und der Planer wandten dagegen ein, dass dafür ein Steg über die Rotzeler Wühre errichtet und Grundstückseigentümer links des Bachs Gelände hergeben müssten. Gabriele Schäuble (FW) und Jürgen Weber (Grüne) vermissten einen Gehweg entlang der Straße Im Brunnengrund. Aus Sicht der Verwaltung und des Planers macht der keinen Sinn, weil die Straße auch Richtung Ortszentrum keinen Bürgersteig besitzt. Ebenfalls Gabriele Schäuble fragte nach einem Spielplatz. Raimund Huber (Grüne) schlug vor, die gesamte Ringstraße als Spielstraße auszuweisen. Einen öffentlichen Spielplatz hält der Bürgermeister wegen der privaten Grünflächen nicht für nötig, eine Spielstraße sei „schwierig“, auch weil dann Stellflächen für Autos fest ausgewiesen werden müssten. Aufgrund der Grundstückszufahrten seien auf der Ringstraße kaum Parkmöglichkeiten möglich, wie Krieger eine Frage von Torsten Amann (SPD) antwortete.

Ohne Diskussion befürwortete der Gemeinderat die Änderung des Bebauungsplans Mittlerer Bühl, um am Hang südlich des Tannenstegs den Bau von zwei Gebäuden mit je maximal zwei Wohneinheiten zu ermöglichen. Sowohl dies wie die Aufstellung des Bebauungsplans Bühlrain hatte am Freitag auch der Ortschaftsrat empfohlen.