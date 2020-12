Seit dem gestrigen Freitag ist die Kantonsstraße durch Laufenburg wieder ohne Behinderungen befahrbar. Die Einbahnstraße Richtung Sisseln und die Umleitung via Kaisten sind aufgehoben. „Es gibt keine Verzögerung, die Baustelle kommt am Freitag weg“, stellte zuvor Daniel Mathys, Projektleiter Straßenbau Kanton Aargau, klar, „man kann dann ohne Lichtsignal durch Laufenburg fahren“.

Aus seiner Sicht habe die anfangs 2019 begonnene Baustelle gut funktioniert. Dass es in der ersten Bauphase im Sommer 2019 zu den sehr langen Staus gekommen ist, sei nicht vorstellbar gewesen. Aber, so Mathys: „Wir haben darauf reagiert und den Baustellenablauf optimiert, so dass wir den stehenden Verkehr minimieren konnten.“

2021 nicht baustellenfrei

Allerdings bleibt Laufenburg auch im Jahr 2021 nicht baustellenfrei. Laut Mathys wird im Sommer der drei Zentimeter hohe, lärmoptimierte Deckbelag aufgetragen. „Dann gibt es nochmal Lichtsignal“, blickte er voraus. Hinzu kommt der allerletzte Bauabschnitt im Bereich Dreispitz gegenüber der Bäckerei Maier mit der Zuführung Altstadt/Burgmatt. „Da bin ich gespannt, wie das wird“, sagt Roman Maier, Geschäftsführer der Bäckerei Maier, „auch mit den Kurzzeitparkplätzen, dass diese nicht einfach verschwinden“.

Pure Erleichterung

Im Kern herrscht vorerst jedoch pure Erleichterung im schweizerischen Laufenburg, dass die rund zwei Jahre andauernde Bauzeit auf der Kantonsstraße zu Ende ist. Stadtammann Herbert Weiss: „Die lange Bauzeit entstand nicht nur wegen des Straßenbaues allein, sondern im Wesentlichen durch die gleichzeitige Erneuerung der Werkleitungen für Wasser, Abwasser, Elektrik und den Wärmeverbund. Die entstandenen Staulagen führten, wie befürchtet, zu einigen Frustrationen, welche der Stadtrat zu spüren bekam. Nebst den frustrierten Fahrzeuglenkern meldete sich auch das einheimische Gewerbe auf Grund von großen Umsatzverlusten und Mehraufwänden durch die hohen Stauzeiten.

Der Stadtrat spürte das Unbehagen, war sich der unbefriedigenden Situation bewusst und suchte laufend in Zusammenarbeit mit den Planern und dem Kanton als Bauleiter nach Verbesserungen.“ Erleichtert äußerte sich auch der Laufenburger Unternehmer René Leuenberger, Vizepräsident des Vereins „Gewerbe Region Frick-Laufenburg“.

Die Behinderungen durch die Baustelle hätten besonders im ersten Bauabschnitt im Sommer 2019 zu Mehraufwand und Zeitverlusten mit negativen finanziellen Folgen geführt. Leuenberger richtete aber auch den Blick weg von der Kantonsstrasse: „Es hat mehr Leute gegeben, die gelitten haben, die man nicht direkt vor Augen hat – Coiffeur, Coop, Post.“ Gewerbe Region Frick-Laufenburg habe sich dafür eingesetzt, eine Umfahrung einzurichten. Jetzt könne auch Kaisten aufatmen, so Leuenberger. Schließlich René Schnetzler, Inhaber der Garage Vallanzasca mit Tankstelle: „Es ist eine Zeitlang nichts mehr gegangen, als die Baustelle vor dem Haus war.“ Jetzt hofft er, „dass sich das wieder normalisiert“.