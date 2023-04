Die Theatergruppe der Kolpingsfamilie Rotzingen ist bald wieder auf der Bühne zu sehen. Am Freitag, 21. April, und Samstag, 22. April, führt die Gruppe das Stück „Katzenjammer“ von Bernd Gombold im Schulhaus Rotzingen auf. Die Aufführungen beginnen jeweils um 20 Uhr.

Am Freitagnachmittag, 21. April, findet zusätzlich um 14 Uhr eine Senioren- und Kindervorstellung statt. Regie führt Ramona Eckert. „Für das leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt“, berichtet sie. An beiden Abenden gibt es nach den Aufführungen Barbetrieb. Am Samstag findet zudem eine Tombola statt. Der Kartenvorverkauf für die Abendvorstellungen läuft noch bis zum 15. April im Edeka Schulz in Görwihl.

„Wir haben das Stück schon 2020 einstudiert und standen vor der Aufführung, als mit Corona alles abgesagt wurde“, erklärt Ramona Eckert. In der Zwischenzeit habe sich bei vielen Laienschauspielern der Kolpingsfamilie jedoch die Lebenssituation so verändert, dass einige nicht mehr mitspielen konnten oder wollten, sagt sie. Nur vier Spieler von 2020 haben ihre Rollen behalten, so Ramona Eckert. Das sind Teresa Ganter, Matthias Kaiser, Martin Eckert und Michael Brugger. Dafür stehen sechs neue Spielerinnen und Spieler zum ersten Mal auf der Bühne. Es trauen sich Tobias Zumkeller, Fabian Egle, Simon Stoll, Luise Stoll, Franziska Frommherz und Joana Albiez. Die Kulisse stellt eine Herausforderung an die Bühnenbauer dar. Denn es wird eine Außenkulisse mit zwei Häusern und einem Brunnen gebraucht.

Den Inhalt des Stückes „Katzenjammer“ beschreibt Ramona Eckert so: Der Marienhof steht kurz vor dem finanziellen Ruin und muss deshalb verkauft werden. Seit dem Tod ihrer Eltern bewirtschaftet Jungbäuerin Brigitte den Hof zusammen mit ihrem Opa und Knecht Done, die aber beide jeder Arbeit aus dem Weg gehen. Brigittes Gutmütigkeit wird von dem Künstler Friedbert ausgenutzt, der zeichnet, dichtet, musiziert und sich ansonsten bei Brigitte alles ausleiht, was man zum Leben braucht. Dieser Lebenskünstler ist den Männern vom Marienhof ein Dorn im Auge, zumal er auch noch unentgeltlich Opas Altenteil bewohnt. Als der Marienhof zum Verkauf ausgeschrieben wird, kündigt sich als erste Kaufinteressentin die gnädige Frau Henneliese in Begleitung von Charlotte an. Niemand ahnt, dass es sich bei Charlotte um eine 17-jährige Katze handelt...