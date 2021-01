von Dennis Kalt

Ein Großaufgebot von über 100 Feuerwehrkräften kämpfte in der Nacht auf den 1. August gegen die Flammen, die aus einer Lagerhalle der Erne AG Bauunternehmung loderten. An der Liegenschaft entstand ein Sachschaden von über 700.000 Franken.

Die Brandermittlungen ergaben, dass ein beschädigter Akku die Feuersbrunst auslöste. Am Dienstag musste sich ein Mitarbeiter der Erne AG vor dem Bezirksgericht Laufenburg/CH der fahrlässigen Verursachung einer Feuersbrunst verantworten. Gegen den Strafbefehl hatte er zuvor Einspruch eingelegt. Konkret warf ihm die Staatsanwaltschaft vor, dass der seine Sorgfaltspflicht verletzt habe. Sie verwies dabei auf die Bedienungsanleitung der im Brandkuchen aufgefunden Akkus. In dieser heißt es: „Bei Beschädigung und unsachgemäßen Gebrauch des Akkus können Dämpfe austreten. Der Akku kann brennen oder explodieren.“

Die Akkus wurden in großen Kunststofffässern zwischengelagert. Mit dieser Lagerung, so die Staatsanwaltschaft, wurde den Sicherheitshinweisen auf den Akkus sowie der Brandschutzrichtlinie nicht genüge getan. Denn beschädigte Lithiumbatterien und -akkus seien in Stahlfässern zu lagern. Damit habe der Beschuldigte die ihm obliegende Sorgfaltspflicht verletzt: „Wäre er im Umgang der Akkus genügend vorsichtig gewesen, wäre der Brand verhindert worden.“ Für den Beschuldigten forderte die Staatsanwaltschaft eine bedingte Geldstrafe von 40 Tagessätzen zu je 220 Franken sowie eine Buße von 1.700 Franken. Dem nicht genug forderte die Aargauische Gebäudeversicherung vom Beschuldigten 213.552 Franken.

Der Vorfall lastet auf dem Mitarbeiter schwer: „Es tut mit leid“, sagt er. Nie hätte er gedacht, dass so etwas passieren könne. Als er seinen Rundgang am Vorabend des Brandes auf dem Werkhof machte, sei ihm nichts aufgefallen. Die Lagerung werde on Amtes wegen kontrolliert, sei aber noch nie beanstandet. Eine Spezialfirma habe bei der Kontrolle attestiert, dass keine Gefahr bestehe, so sein Verteidiger. Mittlerweile lagere das Unternehmen die Akkus in Stahlfässern. In seinem Plädoyer führte der Verteidiger aus, dass sein Mandant bei der Lagerung der Akkus nach „bestem Wissen und Gewissen“ gehandelt habe. So sei der Entsorgungsprozess der Akkus über eine Spezialfirma ein zertifizierter Prozess gewesen. Auch verwies der Verteidiger auf das Zwischenzeugnis seines Mandanten, wonach er ein zuverlässiger Mitarbeiter sei.

So forderte der Verteidiger einen Freispruch. Gerichtspräsident Beat Ackle sprach den Angeklagten daraufhin frei und begründete dies folgendermaßen: Der Mitarbeiter dürfe davon ausgehen, dass die von Erne zertifizierten Abläufen korrekt sind und der Entsorgungsprozess wissenschaftlichen Erkenntnissen standhielt. Und: Nicht für jedes Restrisiko, aus dem ein Schaden resultiert, brauche es immer einen strafrechtlichen Sündenbock, so der Gerichtspräsident Beat Ackle.