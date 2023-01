Die Verschmelzung der beiden Musikvereine Binzgen und Rotzel ist durch zwei vereinsinterne Abstimmungen bei den beiden Generalversammlungen der Vereine im Gasthaus Sonne in Rotzel durch eine kollektive Befürwortung besiegelt worden. Damit geht die 152-jährige Geschichte des MV Binzgen als eigenständiger Verein zu Ende.

Vorsitzende Sandra Grimm sagte, dass ihr dieser Schritt „sehr schwer falle“, aber dass es sich „um die beste Lösung handelt, die unserem Verein hätte passieren können“. Bereits vor der Corona-Pandemie hatte der Verein einen Personalnotstand zu verzeichnen. „Wir haben viel unternommen, um das Vereinsleben zu erhalten, aber konnten leider keine langfristige Lösung erzielen“, betonte Sandra Grimm. Daher sei man an einen Punkt gekommen, an dem man neue Wege einschlagen wollte.

Auf Initiative des Vorstandes des MV Binzgen hin habe man offizielle Verschmelzungsgespräche mit dem MV Rotzel aufgenommen. Ein extra ins Leben gerufenes Gremium bestehend aus Sandra Grimm und Peter Weiss (1. und 2. Vorstand MV Binzgen) sowie Martina Altenburg und Thomas Maier (Schriftführerin und Protokollführer MV Rotzel) habe während anderthalb Jahren die angestrebte Verschmelzung ausgehandelt. Gemeinsam mit Notar Kai-Christoph Stadler vom Notariat Stadler aus Bad Säckingen konnte ein Verschmelzungsvertrag aufgesetzt werden, der von den beiden Generalversammlungen angenommen wurde. Nach Eintrag in das Vereinsregister ist dieser rechtskräftig.

Da es sich um eine Verschmelzung durch Aufnahme handelt, werden die 19 aktiven Mitglieder sowie alle Ehren- und Passivmitglieder des MV Binzgen zu Mitgliedern des MV Rotzel. Ihre bisherigen Mitgliedsjahre werden anerkannt. Das Gesamtvermögen des MV Binzgen in Höhe von rund 27.000 Euro geht an den MV Rotzel über. Damit dies reibungslos verläuft, wurde von der Generalversammlung des MV Binzgen zuvor ein entsprechender Satz in der Vereinssatzung ergänzt.

„Wir freuen uns, als Teil des MV Rotzel in eine starke Zukunft zu gehen“, fasste Sandra Grimm zusammen. Die Rotzler hießen die Binzgener, die schon länger gemeinsam mit den Rotzlern proben, in ihren Reihen herzlich willkommen. „Zwischenmenschlich passt es schon lange zwischen uns“, sagte Stefan Thoma, erster Vorsitzender des MV Rotzel.

Bei den Vorstandswahlen des MV Rotzel konnte er als Vorsitzender sowie Martina Altenburg als Schriftführerin, Thomas Maier als Protokollführer, Corinna Enderle als Aktivbeisitzerin und Thomas Zimmermann als Passivbeisitzer bestätigt werden. Sandra Grimm wird neue zweite Aktivbeisitzerin und Sarah Leber übernimmt die Jugendvertretung von Renate Schäuble, die nach vielen Jahren aus der Vorstandschaft ausschied. Thoma dankte ihr für ihr Engagement. „Der MV Binzgen hat beim MV Rotzel eine gute musikalische Heimat gefunden“, fasste Stadtrat Manfred Ebner die gelungene Verschmelzung zusammen.