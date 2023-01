Zurück zur Normalität gekehrt ist der Musikverein Luttingen im Jahr 2022. Dies sagte Dirigent Marcus Posniak bei der Generalversammlung des Vereins in dessen Probelokal in Luttingen. Der Verein habe vieles umsetzen können, was man sich als Ziele gesetzt hatte. „Wir konnten mit unserer authentischen Besetzung einen dynamischen Klangkörper erzeugen“, freute sich Posniak. Allerdings sei die Routine hinsichtlich der Präsenz bei den Proben noch nicht wieder eingekehrt, was in diesem Jahr eine der Prioritäten des Vereins darstellen soll.

Eine weitere Hauptaufgabe ist die Gewinnung von Verstärkung für die musikalischen Reihen. Die sechs Jungmusiker, die sich derzeit bei dem Verein in Ausbildung befinden, seien laut Jugendbetreuerin Sonja Krause zwar gut dabei, aber man wünsche sich dennoch zusätzliche Unterstützung. Die Besetzung am Waldhorn verbessert unterdessen Mika Krause, der in das Aktivorchester aufgenommen werden konnte.

Der Verein hat zudem eine neue Vorstandschaft gewählt. Ortsvorsteherin Michaela Kaiser übernahm die Wahlleitung und dankte dem Verein für seine Beiträge am Luttinger Dorfleben. Sie hob die besondere Atmosphäre beim Kirchenkonzert im vergangenen Dezember hervor. Als erste Vorsitzende bestätigt wurde Carmen Sutter. Im Amt der zweiten Vorsitzenden gab es einen Wechsel. Diana Kaiser trat das Amt aufgrund zeitlicher Engpässe ab. Carmen Sutter dankte ihr für ihre Arbeit in der Vorstandschaft in den vergangenen vier Jahren. Ihr Amt wird zukünftig Vanessa Ebner übernehmen. Sie schied dafür als zweite Kassiererin aus und wird in dieser Tätigkeit durch Werner Güntert ersetzt.

In ihren Ämtern bestätigt wurden Michaela Klein als erste Kassiererin, Michelle Güntert als Schriftführerin, Andreas Eschbach als Notenwart und Sonja Krause als Jugendbetreuerin. Manuela Lauber wird in Zukunft die Festwirtschaft übernehmen. Als Zeugwartin schied Cornelia Makowka ebenfalls nach vier Jahren Tätigkeit aus. Sie übergibt ihr Amt an Markus Troll. Carmen Sutter bedankte sich auch bei ihr für ihr Engagement. Damit hat der Verein wieder mehr männliche Unterstützung im Vorstand. Diana Kaiser richtete zum Schluss einige Worte an die Vorstandschaft und den Verein. Sie habe viel Spaß an der Arbeit als zweite Vorsitzende gehabt und wünsche sich „weiteren guten Zusammenhalt zwischen den Musikerinnen und Musikern“.