„Die Freude an der Musik verbindet uns und so sind trotz der Umstände durch die Corona-Pandemie alle dabei geblieben“, sagte Carmen Sutter, Vorsitzende des Musikvereins Luttingen, bei der Hauptversammlung in der Möslehalle in Luttingen. Der Verein hat im Juni seine Probentätigkeit wiederaufgenommen und plant wie im vergangenen Jahr ein Terrassenkonzert im Gasthaus „Engel“ in Luttingen.

Neue Jungmusiker

„Es würde mich freuen, wenn man den Musikverein auch wieder von außen wahrnehmen kann“, meinte Ortsvorsteherin Michaela Kaiser, auch im Hinblick auf das in reduzierter Form geplante Jahreskonzert des Vereins im Dezember. Dass trotz der Pandemie kein Stillstand im Verein herrscht, zeigt sich auch daran, dass im September drei neue Zöglinge ein Instrument erlernen werden. Damit wird der Musikverein Luttingen insgesamt sechs Jungmusiker in Ausbildung haben.

Die Wahlen

Im Zentrum der Versammlung stand die Neuwahl des Vorstands. Als Vorsitzende wurde Carmen Sutter bestätigt. Ihr Stellvertreter Johann Ebner schied nach 22 Jahren Vorstandsarbeit aus. Sutter bedankte sich im Namen des Vereins für dieses langjährige Engagement mit einem Geschenk und betonte, dass Ebner „immer ein offenes Ohr und einen Rat“ gehabt habe. Neue stellvertretende Vorsitzende wurde Diana Kaiser. Da sie bislang das Amt der Schriftführerin inne hatte, musste auch dieses neu besetzt werden. Michelle Güntert widmet sich zukünftig den schriftlichen Angelegenheiten des Vereins. In den Kassenämtern wurden Michaela Klein als erste und Vanessa Ebner als zweite Kassiererin wiedergewählt. Auch die Beisitzer Andreas Eschbach (Notenwart), Cornelia Makovka (Kleidung- und Instrumentenwartin), Manuela Lauber (Tätigkeitsbericht) und Sonja Krause (Jugendarbeit) wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Damit herrscht im Vorstand des Vereins vorwiegend Frauen-Power. Ein weiterer Höhepunkt des Vereins war die Ehrung von Michaela Klein. Sie wurde für 25 Jahre aktive Vereinszugehörigkeit mit der silbernen Ehrennadel des Blasmusikverbandes ausgezeichnet und zum Ehrenmitglied ernannt. Voller Hoffnung blicke man nun auf die geplanten Anlässe und ist grundsätzlich froh, wieder gemeinsam proben zu können. „Auch ich freue mich, dass alle am Ball geblieben sind und wir wieder gemeinsam an der musikalischen Leistung arbeiten können“, meinte Dirigent Marcus Posniak .

Der Musikverein Luttingen wurde 1910 gegründet und zählt derzeit 30 aktive Musiker und 108 Passivmitglieder. Die musikalische Leitung hat Marcus Posniak. Vereinsvorsitzende ist Carmen Sutter, sie wird durch Diana Kaiser vertreten.