Bei der jüngsten Jahreshauptversammlung des Musikvereins Hochsal konnte Vorsitzende Veronika Kaiser Aktiv- und Ehrenmitglieder, die Kinder in Ausbildung sowie Bürgermeister-Stellvertreter Gerhard Tröndle begrüßen.

Schriftführerin Elena Frei erinnerte in ihrem Rückblick vor allem an die stattgefundene Feierstunde im Bürgerhaus Rotzel anlässlich des 150-jährigen Jubiläums, welche musikalisch sowie auch kameradschaftlich ein gelungener Anlass war. Weiterhin gab es im Dezember noch eine Altpapiersammlung sowie einen kirchlichen Anlass beim Hirtenamt in Hochsal. Da die letzte Generalversammlung erst im September 2022 stattgefunden hatte, fiel der Jahresrückblick diesmal etwas kürzer aus.

Nach der Entlastung der Vorstandschaft standen die Neuwahlen auf dem Plan. Bevor man allerdings zu diesem Punkt kommen konnte, war der Vorsitzenden sehr daran gelegen, dass die Jugendarbeit beim Musikverein intensiviert werden muss, hierzu gab es einen regen Austausch der Versammlungsteilnehmer, weitere Aktionen für die Jugend werden folgen.

Bei den Neuwahlen des Vorstandes blieben die Posten unverändert besetzt und der Musikverein wird mit dem bewährten Vorstandsteam bestehend aus Veronika Kaiser (1. Vorsitzende), Nora Tröndle (2. Vorsitzende), Elena Frei (Schriftführerin), Diana Adam (Kassiererin) sowie Johannes Gerigk und Heiner Oeschger (beide Beisitzer), die alle einstimmig gewählt wurden in die kommenden zwei Jahre gehen.

Dirigentin Sylvia Baratti-Mannsbart bezeichnete in ihrem musikalischen Rückblick ebenfalls die Jubiläums-Feierstunde als Höhepunkt des vergangenen Vereinsjahres und blickt auch schon zuversichtlich auf das bevorstehende Jahreskonzert am 25. März in der Halle in Schachen an dem es endlich zur langersehnten Uraufführung des eigens von Markus Götz komponierten Jubiläumsstücks „Hochsala – Turm der Zeit“ kommen wird. Die Konzertproben sind bereits in vollem Gange, der Musikverein freut sich darauf im März endlich wieder ein tolles musikalisches Programm präsentieren zu dürfen.

Weitere wichtige Termine des Orchesters werden ein Konzert im Säckinger Schlosspark am 14. Mai, das bekannte Hochsaler Blumenfest vom Anfang Juli sein sowie weitere Auftritte bei verschiedenen Festen in der Region.

Der Musikverein Hochsal besteht aktuell aus 28 aktiven Musikern sowie derzeit Kindern in Ausbildung. Vorsitzende des Vereins ist Veronika Kaiser. Wichtigste Termine 2023: Jahreskonzert am 29. März und das Blumenfest vom 1. bis 3. Juli. Weitere Infos unter www.mv-hochsal.de.