von Charlotte Fröse

Mit einer mystischen Geschichte vom Rigi im Beutel kam der aus dem Bernbiet stammende Sagenwanderer Andreas Sommer am Sonntagvormittag auf Einladung der grenzüberschreitenden Kulturkommission beider Laufenburg in die „Badstube„ am Schweizer Rheinufer. Die rabenschwarzen Sagen aus längst verblichenen Tagen unter dem Thema „Bannkreis – Fama maleficarum“ wurden musikalisch umrahmt von der regionalen Formation Jensyts mit Sarah Wauquiez, Sonja Wunderlin und Olaf Kirchgraber.

Laufenburg Kultur nimmt langsam wieder Fahrt auf Das könnte Sie auch interessieren

Sie musizierten auf allerlei historischen Instrumenten und es erklangen Lieder in alten Sprachen und fremden Dialekten. Die Zuhörer waren begeistert und ließen sich gerne mitnehmen auf eine Reise in eine geheimnisvolle Welt.

Voller Geheimnis und Magie

Mit seinen lebhaft erzählten Geschichten, vorgetragen in bestem Bärndütsch, entführte der Märchenerzähler überaus gekonnt und gestenreich in eine mittelalterliche Sagenwelt voller Geheimnis und Magie und zog damit die Zuhörer in seinen Bann und ließ sie teilhaben an allerlei zauberhaften Begegnungen und unheimlichen Geschehnissen, angesiedelt im Bannkreis vom Mysterium der Liebe. Er beschwor wortreich, mit vielsagenden Gesten und durchaus mit einer gehörigen Prise Schalk, ein Szenario in der Einsamkeit der Schweizer Bergwelt, das in düstere Zwischen- und Traumwelten entführte.

Laufenburg Als Kind galt Roland Kroell als unmusikalisch, heute ist er ein musikalischer Weltbürger Das könnte Sie auch interessieren

Er berichtete unter anderem von Bannzaubern, Verzapfungen, schönen Jungfrauen, neugierigen Jünglingen, bösen Mönchen, dem Rätsel der Liebe und einer weißen Schlange. Hexen fuhren in der Walpurgisnacht auf ihren Besen „de Chämi ufi“ und staunende junge verliebte Burschen folgten ihnen, nicht ganz ohne ungeahnte Folgen. Überaus passend und umwebend dazu die antike Musik, von Sonja Wunderlin (Schalmei, Dudelsack, Flöten, Percussion, Gesang), Sarah Wauquiez (Drehleier, Harfe, Flöte, Schalmei, Gesang) und Olaf Kirchgraber (Bouzouki, Percussion, Gesang).

Sommerkultur in Laufenburg

Gabriel Kramer vom grenzüberschreitenden Kulturausschuss beider Laufenburg warb noch für einen weiteren und letzten kulturellen Anlass im Rahmen der „Sommerkultur in Laufenburg„. Am Freitag, 21. August, finden ab 18 Uhr 1:1-Konzerte statt. Eine Anmeldung ist zwingend. Bei Buch & Café am Andelsbach, Tel: 07763/21155 oder per E-Mail (buchhandlung@andelsbach.de).