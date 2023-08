Im Rahmen der Kulturtage „Fliessende Grenzen“ gaben am Samstag im Schlössle Laufenburg Pianistin Julia Pleninger und der Cellistin Natalia Dauer ein Konzert mit Werken der Romantik. Christian Kütemeier vom Kulturausschussbeider Laufenburg lud das Publikum im fast voll besetzten Saal zur Reise mit verschiedenen Stationen in Prag, Paris und Wien ein. „Seit 2015 gibt es die ‚Fliessenden Grenzen‘, und die ‚Junge Klassik‘ ist seitdem ein fester Bestandteil der Konzertreihe“, führte Kütemeier in das Programm ein.

Den Anfang machten „Variationen über ein Rokoko-Thema“ Thema und ausgewählte Variationen von Peter Tschaikowsky, ein verspieltes, elegantes Stück mit zart schmelzenden romantischen Elementen, die aber niemals pathetisch wirken. Cello und Steinway-Flügel waren musikalisch auf einer Ebene und vereinten sich zu einem harmonischen Ganzen.

Das zweite dargebotene Stück war ein von Johannes Brahms vertontes Gedicht von Klaus Groth. „Wie Melodien zieht es mir leise durch den Sinn, wie Frühlingsblumen blüht es und schwebt wie Duft dahin“, begann es. Dieses Stück war ursprünglich für Gesang und Klavier geschgrieben worden. Das Cello sei der Gesangsstimme sehr ähnlich, sagte Pleninger und deshalb passe es perfekt zu diesem Stück. Zart und melancholisch reihte es sich in die musikalische romantische Reise ein.

Als eine wilde Liebesgeschichte, den ersten Satz voller Dialoge, kündigte Dauer das „Podhaka-Mädchen“ von Leos Janacek als nächstes Stück an. Sie selber übernahm die Rolle des Iwan und die Pianistin die der Prinzessin. Unterteilt war es in Andante con moto und Adagio con moto. Ein heftiger, wilder Dialog zwischen den beiden Instrumenten geht dann im Adagio in einen ruhigeren, gemäßigten und versöhnlichen Part des Flügels über. Dioe beiden Musikerinnen setzten das Werk musikalisch auf hohem Niveau in Szene.

Nach der Pause gab es eine Sonate für Klavier, arrangiert für Violoncello von César Franck zu hören, unterteilt in Allegretto moderato, allegro, Recitativo, Fantasia Moderato und Allegretto poco mosso. Ein anmutiges, weiches, facettenreiches Stück, ein weiterer Reiseabschnitt durch die Romantik. Die begeisterten Zuschauer erklatschten sich eine Zugabe und bekamen eine Romanze von Anton Rubinstein als krönenden Abschluss.

Die Deutsch-Italienerin Natalia Dauer aus Bad Säckingen schloss 2019 an der Musikhochschule Basel ihr Studium als Bachelor mit Auszeichnung ab. 2015 gründete sie das „Festival Junge Klassik“ in Laufenburg, das sie bis heute auch leitet. Julia Pleninger aus Horheim macht zur Zeit ihren Master an der Zürcher Hochschule für Künste.