„Wenn wir alle an einem Strang ziehen, wird es uns gelingen, wieder etwas auf die Beine zu stellen“, sagte Kathrin Strümpf bei der Hauptversammlung der Guggenmusik Mühlebach-Hüüler in deren Probelokal in Luttingen. Die Corona-Pandemie und der plötzliche und unerwartete Tod des Oberhülers Helmut Frommherz hatte dem Verein und seinen Mitgliedern in der Vergangenheit zugesetzt. Nun wolle man jedoch umso mehr zusammenhalten.

Kathrin Strümpf wurde zur neuen Oberhülerin gewählt. Sie bedankte sich für das ihr entgegengebrachte Vertrauen und betonte, dass sie in große Fußstapfen treten werde. Corinna Reinhardt wurde in Abwesenheit zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Schriftführerin bleibt Heike Ücker. Im Amt der Kassiererin schied Daniela Braun aus. Werner Güntert, der neben Michelle Güntert und Ramona Bader zuvor als Neumitglied aufgenommen worden war, wird in Zukunft die Vereinskasse führen. Als musikalischer Leiter wurde Peter Weber bestätigt. Er gratulierte den neuen Hüülern per Handschlag. Den Beisitz übernehmen Carina Dörflinger und Michelle Güntert.

Die Guggenmusik Die Mühlebach-Hüüler aus Luttingen wurden 1985 gegründet. Derzeit sind 18 Musiker aktiv.

Gemeinderat Bruno Sonnenmoser, der die Wahlen leitete, lobte den Neuanfang der Mühlebach-Hüüler und ermutigte den Verein, weiterhin durch sein Platzkonzert am dritten Faißen zur dörflichen Gemeinschaft in Luttingen beizutragen. Dirigent Peter Weber betonte im Anschluss, dass es das Ziel sei, zur nächsten Fasnacht wieder spielfähig zu sein. Er wünschte sich, dass die Euphorie, die diese Wiederbelebung mit sich bringe, auch in die Proben transportiert werden wird. Um den Zusammenhalt auch außerhalb der Proben zu stärken, ist ein gemeinsamer Wanderausflug im Herbst geplant. Zudem wollen die Mühlebach-Hüüler ihre Internetpräsenz überarbeiten.