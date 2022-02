von sk

Ein bislang unbekannter Motorradfahrer ist am Donnerstagabend, 10. Februar, in Laufenburg einem vorausfahrenden Pkw aufgefahren und anschließend geflüchtet. Gegen 21.20 Uhr hatte der Motorradfahrer im Laufenpark leicht das Heck eines Toyotas touchiert, als dessen 18-jährige Fahrerin die Geschwindigkeit reduzierte. Der Sachschaden am Toyota liegt bei rund 500 Euro. Als die Frau dem Motorradfahrer zu verstehen gab, die Polizei zu verständigen, entfernte sich dieser von der Unfallstelle. Der Motorradfahrer war der Toyota-Fahrerin und ihrer Beifahrerin bereits zuvor im dortigen Einkaufsareal aufgefallen. Er soll etwa 20 Jahre alt sein und hatte dunkle Haare und einen dunklen Vollbart. Er trug einen orange-weißen Helm, einen grünen Pullover sowie eine schwarze Hose. Das Motorrad war orange-rot. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Bad Säckingen, Telefon 07761/934-0.