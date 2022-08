Für echte Romantik sorgen ein großes Lagerfeuer und Schwedenkerzen. „Wir haben die schriftliche Genehmigung“, betont Eschbach. Allerdings überlassen die Motorradfreunde nichts dem Zufall. „Wir wässern den Platz vorher und werden mindestens zwei Pumpwagen mit Löschwasser bereit haben“, so Eschbach. Weil an einem rockigen Abend auch Alkohol konsumiert wird, gibt es wie jedes Jahr nebenan auf einer Wiese die Möglichkeit zu zelten. „Es liegt uns am Herzen, dass die Leute nicht heimfahren“, sagt Eschbach.

Programm

Grunholz – Noch nie ging es beim Motorradfäscht darum, einen Gewinn in die eigene Kasse zu erwirtschaften. Der gesamte Erlös wurde schon immer für einen guten Zweck gespendet. Bis 2019 waren das in der Summe 100.000 Euro. Auch der Erlös des 40. Motorradfäschts Grunholz geht an einen guten Zweck. „4.000 Euro spenden wir an die First Responder Laufenburg. Was darüber hinausgeht, werden wir noch sehen“, erzählt Harry Eschbach und freut sich, dass die Fans der Motorradfäschte der ersten Stunde inzwischen ihre Enkel zum Rocken mit nach Grunholz bringen.

Das Motorradfäscht der Motorradfreunde Grunholz findet von Freitag, 29. Juli, bis Montag, 1. August auf der Festwiese zwischen Grunholz und Hochsal statt. Start ist am Freitag ab 19 Uhr mit der Band Manican. Die drei Musiker haben Rocksongs der 70er und 80er Jahre im Gepäck. Die Coverband Token-Rock aus der Schweiz wird es am Samstagabend, ab 19 Uhr krachen lassen. Am Sonntag ist wie immer Ruhetag, bevor Montag, 1. August, ab 17 Uhr das 40. Motorradfäscht bei einem Handwerkervesper ausklingt. Als Mario Stracuzzi unterhät die Gäste musikalisch. Für die Kinder gibt es Motorrädlefahren.