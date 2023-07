Laufenburg – Die Bands sind gebucht und die Luftgitarren warten auf ihren Einsatz. Es ist wieder Motorradfäscht auf der Festwiese in Grunholz und auch in diesem Jahr erwartet die Festbesucher auf dem Gelände der Motorradfreunde Grunholz, am Freitag,

28, Samstag, 29 und Montag, 31. Juli, ein rundes Programm.

Auch in diesem Jahr wird der Erlös einer guten Sache gespendet. Das Fest findet in diesem Jahr zum 41. Mal statt und einmal mehr sorgen Livebands auf dem Gelände für Musik und tolle Stimmung bei den Besuchern, die auch weite Wege nicht scheuen, um bei dem legendären Motorradfäscht mit dabei zu sein. „Die weitesten Besucher machen sich von Flensburg aus auf den Weg“, weiß Dietmar Eschbach von den Motorradfreunden. Und darum wird auf der Wiese neben dem Festplatz wieder ein Zeltplatz eingerichtet, der jedem Gast ermöglicht, direkt vor Ort zu übernachten.

Bereits seit einer Woche sind die insgesamt 20 Mitglieder dabei, den Festplatz vorzubereiten. Dazu gehört nicht nur die Ansammlung von jeder Menge Holz, um ein großes Lagerfeuer und Schwedenkerzen zu garantieren. Und bei der aktuellen Trockenheit überlassen die Motorradfreunde nichts dem Zufall. Zwei Pumpwagen mit Löschwasser stehen für den Fall bereit. Auch das Festzelt muss aufgestellt werden.

Bands

Am Freitag, 28. Juli, um 19 Uhr, eröffnen „Die Mario Nettes“, das Fest. Klassische Rock-Coversongs von „Pink Floyd“, „The Doors“, „Dire Straits“ oder „Status Quo“ und „BAP“ gehören zum Repertoire der Schopfheimer Band. Die Band „Token“ rockt am Samstag die Festbühne. Token ist eine Cover-Rock Band aus Basel mit Rocksongs aus den Jahren 1970 bis 2000.

Der Sonntag ist wie immer Ruhe- und Umbautag, bevor es am Montag, 31. Juli, ab 16 Uhr das 41. Motorradfäscht in Grunholz bei einem Handwerkervesper ausklingt. Der Eintritt an allen drei Festtagen ist frei.