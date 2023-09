Die Möslehalle in Luttingen hat seit ihrer Errichtung 1974 weder grundlegende bauliche Änderungen noch Sanierungen erfahren. Mit den nun dringend nötigen Sanierungsarbeiten soll nach dem Schuljahr 2023/2024 begonnen werden. Einzelne Außensanierungen fanden schon statt. In den 90er-Jahren wurden das Dach und 2017/2018 Fassadenelemente der Süd- und Nordseite saniert. Alles in allem ist die Halle jedoch stark sanierungsbedürftig und entspricht nicht dem aktuellen Stand der Technik. Die Klimaschutzziele können nicht eingehalten werden.

Entsprechend einer groben Kostenschätzung sind in den Haushaltsjahren bis 2025 Mittel von 3,8 Millionen Euro eingestellt. Wie sich im Zuge der Entwurfsplanung herausstellte, wird diese Summe vermutlich nicht ausreichen, eine Nachfinanzierung wird erforderlich. Der Gemeinderat nahm dies in seiner Sitzung am Montag zur Kenntnis.

Bürgermeister Ulrich Krieger informierte, dass sich die Stadt um eine Förderung nach dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“, kurz SJK, bemühe. Die Stadt rechne sich gute Chancen auf eine Förderung aus. „Die Fördervoraussetzungen sind erfüllt“, kommentierte Krieger. Die Förderquote beträgt 45 Prozent der Kosten. Im Vorfeld der Sitzung hatte die Verwaltung eine Projektskizze zur Teilnahme für die erste Phase am Projektaufruf zur Sanierung der Möslehalle eingereicht. In einem zweiten Schritt erfolgt die eigentliche Antragstellung. Der Gemeinderat befürwortete die Teilnahme am Förderprogramm.

Erste Maßnahmen wie Leitungsdämmungen, Fenstersanierungen und die Flachdachdämmung wurden bereits vorgenommen. Neben der Gebäudetechnik mit Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro, der Innensanierung und der energetischen Sanierung der Fassade, soll die Barrierefreiheit mit einem Behinderten-WC und weiteren Anpassungen verbessert werden. Ein baubegleitender beratender Ausschuss wurde bereits eingerichtet.