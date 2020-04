von Werner Probst

Das Fest der goldenen Hochzeit feiern Valentin und Isabelle Keller am Donnerstag, 16. April. Das weithin bekannte Jubelpaar musste zwar das geplante große Fest absagen, doch wird man dies zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.

Für das Jubelpaar gibt es auch im Alter keineswegs Langeweile. So gibt es für Valentin Keller stets etwas um das Haus zu tun und seine Frau ist immer noch als Verkäuferin für die Bäckerei Gehri im Laufenpark in Laufenburg tätig, während sie früher 25 Jahre in Luttingen den Quelle-Laden führte.

In der französischen Stadt Thann kam Isabelle Keller im Jahr 1952 auf die Welt. Nach dem Schulbesuch ging sie nach Deutschland, um ihre Deutschkenntnisse zu verbessern. So war sie dann zwei Jahre in Bad Säckingen und lernte dort alsbald ihren späteren Ehemann kennen. 1970 wurde dann geheiratet und in Hochsal eine Wohnung bezogen. Zwei Söhne brachte sie zur Welt.

Valentin Keller kam 1950 in Jugoslawien auf die Welt. Als er gerade fünf Jahre alt war, zog die Familie nach Laufenburg. Er besuchte die Hans-Thoma-Schule, ehe er beim Bad Säckinger Gipsergeschäft Heinemann eine Lehre zum Stuckateur machte. Noch gut erinnert sich der Jubilar an die Zeit, in der er vorwiegend bei der Renovierung des Bad Säckinger Fridolinsmünsters im Einsatz war. 1982 wechselte er in den Außendienst zur Viktoria-Versicherung. Während sechs Jahren war er Organisationsinspektor und anschließend führte er die Generalagentur in Luttingen. 2015 ging er offiziell in den Ruhestand. Sein Sohn trat dann in die Fußstapfen seines Vaters. Er übernahm die Versicherungsagentur und durfte sich noch mehrere Jahre über die beratende Unterstützung seines Vaters freuen.

Valentin Keller war auch im Vereinsleben eine feste Größe. Die Liebe zur Musik wurde bei ihm schon in den Jugendjahren geprägt. So erlernte er das Harmonika- und Klavierspiel und mit einer Sondergenehmigung des deutschen Harmonikaverbandes legte er bereits als 17-Jähriger die Dirigentenprüfung ab. Gleich danach übernahm er während zehn Jahren die musikalische Leitung des Laufenburger Harmonikaorchesters und später dann auch noch das Albbrucker Harmonikaorchester. Sein musikalisches Können stellte er auch noch bei der Tanzkapelle Rheinboys unter Beweis. Wenn er auch das Musizieren in Vereinen längst aufgegeben hat, greift er aber immer noch am Sonntagmorgen in den heimischen vier Wänden in die Tasten. Gerne erinnert sich das Jubelpaar an die früheren Kurzurlaube. Heute werden vielfach Motorradtouren unternommen.