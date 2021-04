von Werner Probst

Den 85. Geburtstag kann am heutigen Karsamstag Pietro Rinaldi feiern. Er freut sich, dass im nebenan liegenden Gebäude ein Sohn wohnt. So fühlt er sich gut umsorgt, obwohl er seinen Haushalt noch weitgehend selber macht.

In Leonforte auf der Insel Sizilien kam Pietro Rinaldi auf die Welt. Nach der Schulentlassung arbeitete er auf der elterlichen Landwirtschaft, ehe er zum Militär eingezogen wurde. In Luzern in der Schweiz arbeitete er dann, ehe er 1965 seine Frau Nicola heiratete und dann in Luttingen in der Luttinger Straße eine Wohnung bezogen werden konnte. In der H.C. Starck in Laufenburg arbeitete er. Drei Kinder kamen auf die Welt. 1999 ging er in Ruhestand. 2018 starb seine Frau.

Vielfach verbrachte der Jubilar mit seiner Familie den Urlaub bei den Verwandten auf der Insel Sizilien. Bis vor kurzer Zeit war der Jubilar auch auf größeren Spaziergängen anzutreffen.

Zum heutigen Geburtstag werden neben den Kindern auch zwei Enkelkinder gratulieren.