von Michael Gottstein

Den Kopf in die linke Pfote gestützt, die Feder in der Rechten und die Augen inspirationssuchend gen Himmel verdreht: So sitzt ein wohlbeleibter Kater Hiddigeigei in der Pose des Melancholikers aus Dürers Kupferstich „Melencolia I“ auf dem Titelblatt des neuen Kalenders „Sagehaft“, der ab Anfang nächster Woche im Handel erhältlich ist.

„S Beschdi vom Beschde – un noh meh!“, so bringen die Schöpfer Kristine Gelderblom und Markus Olivieri in der lakonischen Kürze und Prägnanz, die man dem Alemannischen nachsagt, den Inhalt auf den Punkt. Aus den vorangegangenen drei „Sagehaft“-Kalender haben sie die schönsten Geschichten und Illustrationen ausgewählt und dazu drei neue Blätter kreiert. Der Kalender erscheint im Eigenverlag in einer Auflage von 500 Exemplaren.

Auf Alemannisch und Hochdeutsch

Während der gebürtige Schönauer und Muttersprachler Markus Olivieri die Texte verfasst hat, sind die Zeichnungen ein Gemeinschaftswerk von ihm und Kristine Gelderblom, die sich besonders mit ihren Porträtstudien an den „wahren Geschichten, phantastischen Sagen und urigen Gestalten“ beteiligt hat. Nach der Recherche und dem Auffinden der Geschichten fertigen die Künstler eine Grobskizze an, die sie anschließend immer mehr verdichten und dabei viel vom Inhalt preisgeben, aber manchmal auch nur Andeutungen machen und die Neugier der Betrachter wecken – dann erschließt sich der Bildinhalt erst, wenn man die auf Alemannisch und Hochdeutsch abgedruckten Texte liest.

An den Adventssonntagen hat die Galerie in der Laufenburger Altstadt zwischen 14 und 17 Uhr geöffnet, dann kann man sich die Kalender signieren lassen.

Neu ist die Zeichnung vom Stehli-Fürst und der Stehli-Berte. Der Heimatforscher und -dichter Hans Matt-Willmatt kannte die beiden Hotzenwälder Originale, und diesem Trio ist es zu verdanken, dass viele Sagen und Geschichten überliefert wurden. Das Kalenderblatt zeigt, wie der Autor fleißig die Erzählungen des auf der Chunscht sitzenden Paares notiert, aber sie gibt auch Rätsel auf: Was suchen die Kanarienvögel und Meerschweinchen auf dem damals bitterarmen Hotzenwald? Und was soll der Zettel mit der Aufschrift „C‘est la vie“? Markus Olivieri gibt einen Hinweis: „Der Stehli-Fürst konnte Französisch und hatte einen ganz anderen Zeitrhythmus“.

Ein anderes Kalenderblatt widmet sich dem „Moosteufel“. So nannte der Volksmund einen Mann, der einst im Moos bei Hottingen gelebt hatte und ein wilder Geselle gewesen war, bevor er im Alter friedfertiger wurde und sich gerne mit Reisenden in der Postkutsche unterhielt. Dem Porträt des Moosteufels merkt man an, wie sich Gutmütigkeit mit Verschlagenheit mischt.

Typische Zeitungskarikaturen, die oft in polemischer Absicht einzelne Gesichtszüge herausgreifen und extrem überspitzen, sind Markus Olivieris Sache nicht. Eher spricht er von Cartoons und sieht sich in der Tradition von Matt-Willmatt, der die Hotzenwälder wohlwollend geschildert hatte. Ständiger Begleiter auf den Kalenderseiten ist Markus Olivieris Erfindung „Hotzi“: Ein schwarz behaartes Wesen mit großem Hut – es wirkt etwas rustikal und freundlich und „schaut, dass auf dem Wald alles in Ordnung ist“.