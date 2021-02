von Brigitte Chymo

In beiden Einrichtungen waren bereits am 14. Januar mobile Impfteams aus Freiburg vor Ort, um die Bewohner zu impfen. Am 4. Februar waren die Impfteams erneut vor Ort, um die Zweitimpfung durchzuführen. Wie Heimleitern Renate Falkowski berichtet, stimmten bis auf ein paar Ausnahmen alle der insgesamt 60 Bewohner einer Impfung zu. Gleichzeitig ließen sich auch Mitarbeiter impfen: „Etwa 55 Prozent unserer Mitarbeiter haben sich impfen lassen“, so Falkowski.

Pflegeheim Sonnenhang in Binzgen

Im Pflegeheim Sonnenhang in Binzgen, in dem 25 Seniorinnen und Senioren untergebracht, freut sich Heimleiter Robert Speelman nicht nur über den frühen Impftermin, sondern auch darüber, dass nach der Impfung keine Beschwerden auftraten: „Alle haben es gut vertragen.“ Selbiges bestätigen Renate Falkowski für das ASB Seniorenzentrum Rheinblick wie auch Renate Howk, die Heimleiterin des Alten- und Pflegheims St. Vinzentius in Murg. „Es gab keine Beeinträchtigungen, keine Symptome“, so Howk. Auch in Murg fand die Erstimpfung am 14. Januar statt, und sind die mobilen Impfteams aus Freiburg heute zur Erstimpfung vor Ort. Etwas mehr als 90 Prozent der Heimbewohner, und damit fast alle, waren mit einer Impfung einverstanden. Die Koordination der Impftermine erfolgte in Abstimmung mit Olaf Boettcher, dem Pandiemiebeauftragten des Landkreises Waldshut.