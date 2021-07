Würth Bildungspreis

Der unter Schirmherrschaft von Ministerpräsident Winfried Kretschmann stehende Würth Bildungspreis will Schulprojekte fördern, in denen Schüler selbstbestimmt, eigenverantwortlich und teamorientiert auf die Bewältigung ökonomisch geprägter Lebenssituationen vorbereitet werden. Insbesondere Projekte, die unternehmerisches Denken und Handeln in den Mittelpunkt stellen, sollen unterstützt werden. Der Unternehmer Reinhold Würth rief den 2007 erstmals vergebenen Preis ins Leben und finanziert ihn über die Stiftung Würth. www.oekonomische-bildung-bw.de/