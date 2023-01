von Andrea Worthmann

„Verbringen Sie gemütliche Stunde im Herzen der Altstadt von Laufenburg“ heißt es auf der Internetseite der neueröffneten „Magazin Bar“. Das verspricht Inhaberin Patrizia Scianna aus Laufenburg. Sie möchte Leben ins Städtle bringen. Ideen hat sie dafür viele: „Ich glaube, dass daraus etwas Tolles entstehen kann. Auch das Team kann sich bei der Programmgestaltung kreativ und mit Ideen einbringen“, sagt die Laufenburgerin.

Zur Person Patrizia Scianna (43) wurde in Bad Säckingen geboren und wuchs in Laufenburg/D auf. Ihre berufliche Laufbahn begann 1996 mit einer Kochlehre im Luttinger Gasthof „Kranz“. Nach dem berufsbegleitenden Fachhochschulabschluss wechselte sie 2001 an die Hotelfachschule Zürich, die sie mit Diplom abschloss. Sie sammelte Berufserfahrung im Hotel „Victoria-Jungfrau“ in Interlaken, im Hotel „Savoy Baur en Ville“ in Zürich und in Kloten in einem von einer Behindertenstiftung betriebenen Gasthof. Nach einer familienbedingten Auszeit ab 2005 kochte Patrizia Scianna ab 2012 für das „Burgdiner“ in Laufenburg/CH und als Eventköchin, betrieb danach ab 2017 das Restaurant „Schlössle“ in Laufenburg/D und übernahm 2021 das Luttinger Traditionsgasthaus „Kranz“. Sie lebt mit ihrem Ehemann und den drei Kindern in Laufenburg/CH.

Die Vinothek „Magazin 25“, die bis zuletzt durch die Familie Brutsche von „Brutsches Rebstock“ nur noch freitags geöffnet war, hatte mit Personalmangel zu kämpfen, wie Herrmann Brutsche bestätigt. Mit der Corona-Krise und den daraus folgenden Lockdowns und Einschränkungen war das Personal nicht zu halten. Und als die Möglichkeiten für einen normalen Betrieb wieder gegeben waren, fand man keine geeigneten neuen Leute.

Herrmann Brutsche ist nun glücklich, dass Patrizia Scianna mit ihrem Team die Bar in der Altstadt übernimmt. Mit der Übernahme des Betriebs wird es auch kleine Veränderungen geben. „Wir haben ein bisschen umdekoriert und die Getränkekarte erweitert“, sagt Patrizia Scianna. Aus einer klassischen Vinothek soll eine Bar werden, sodass auch das angesprochene Publikum entsprechend wachsen kann. Auch das lokale Laufenburger „Hämmer Bier“, an deren Produktion Patrizia Sciannas Mann Tobias Münch beteiligt ist, wird in der Bar verkauft.

Das Speiseangebot bietet neben Suppen und warmen Sandwiches noch weitere Kleinigkeiten, die sich gut in der Bar servieren lassen. Sonntags gibt es Frühstück, Kaffee und Kuchen. Eine Reservierung wird empfohlen. Was die Einrichtung angeht, ist Scianna mit dem Bestehenden grundsätzlich zufrieden. Die Gegebenheiten, so Scianna, seien ohnehin schon toll und vieles auch noch neu. „Wir haben nur alles noch ein bisschen auf uns personalisiert.“

Scianna ist Inhaberin des Hotels und Restaurants „Kranz“ in Luttingen. Dort kocht sie mittags und abends. Nachdem der dortige Betrieb nun stabil läuft, fand sie, dass durchaus noch etwas Weiteres in ihrem Leben Platz hat. Eine Bar oder Kneipe schwebte der 43-Jährigen schon länger vor. Sie sei einfach gerne mit Menschen zusammen und in einer Bar sei die Interaktion mit den Gästen doch etwas intensiver, auch wenn sie sich – bedingt durch ihre anderen Tätigkeiten – eher im Hintergrund hält.

Das Team hat sich vor einiger Zeit in der Vinothek kennengelernt und auf Anhieb gemocht. Alle waren Feuer und Flamme, nachdem klar war, daß Scianna die Bar übernimmt und so wurde gleich an Dienstplänen gearbeitet, um für ein halbes Jahr die vier geplanten Öffnungstage zu sichern. Mit einem zusätzlichen Mitarbeiter aus ihrem „Kranz“-Team und weiterem geplanten Personal auf Stundenbasis zu Stoßzeiten wird die Bar nun von Donnerstag bis Sonntag offen haben. Scianna wünscht sich, dass die neue „Magazin Bar“ mit all den neuen Angeboten und Möglichkeiten zu einem Treffpunkt für ein durchmischtes Publikum wird und Menschen zusammenbringt.