Elf Kinder und Jugendliche im Alter zwischen neun und 17 Jahren waren beim Schnuppertag bei der Laufenburger Feuerwehr gespannt, wie diese ausgerüstet ist, und wie ein Einsatz im Ernstfall abläuft. Patrick Strobel von der Jugendfeuerwehr erklärte ihnen am Samstag von 9 bis 16 Uhr zusammen mit Martin Schmid, Max Höckendorff und Jan Baldischweiler beim Laufenburger Kindersommer Lakiso, wie Hilfe im Ernstfall funktioniert.

Nach einer Einführung zeigte Strobel zusammen mit seinen Kammeraden, wie man einen Brand meldet: Indem man den Notruf bei der Notrufzentrale in Waldshut mit der Notrufnummer 112 absetzt. Wichtig ist, dass man nicht sogleich auflegt, sondern wartet, bis die Person an der Leitstelle sagt, dass sie alle wichtigen Informationen erhalten hat. Außerdem wurde erklärt, zu was die einzelnen Fahrzeuge gebraucht werden und wie verschiedene Brände gelöscht werden. Mit Hilfe von Discorauch wurde demonstriert, wozu die Atemschutzmasken notwendig sind.

Der buchstäbliche Höhepunkt des Tages war das Ausfahren der Drehleiter. Jeder der Teilnehmer durfte einmal in den Korb steigen. Dann wurde es spannend, der Motor schob das Behältnis mit den Passagieren in die Höhe, von wo neue Ausblicke boten. Nach einem gemeinsamen Mittagessen ging es dann um 14 Uhr zum Andelsbach-Parkplatz. Dort legten sich die Kinder und Jugendlichen Schwimmwesten an, um anschließend bei schönstem Sommerwetter mit dem Rettungsboot der Feuerwehr eine Fahrt auf dem Rhein zu machen.