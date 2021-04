von sk

Die Energiedienst Holding zieht trotz eines deutlichen Rückgangs des Stromabsatzes bei den Geschäftskunden 2020 eine positive Bilanz. „Mit dem Jahresergebnis sind wir trotz der Pandemie sehr zufrieden. Die Dividende bleibt stabil“, sagte laut Mitteilung des Unternehmens dessen Verwaltungsratspräsident Thomas Kusterer bei der 113. ordentlichen Generalversammlung am Unternehmenssitz im Schweizer Laufenburg. Dort konnten Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen die Aktionäre ihre Stimmen ausschließlich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter abgeben.

„Natürlich hat sich Corona auch auf uns ausgewirkt. Den deutlichen Rückgang des Stromabsatzes im Geschäftskundenbereich während der Lockdowns konnten jedoch viele positive Effekte kompensieren“, zitiert Energiedienst in einer Pressemitteilung Jörg Reichert, den Vorsitzenden der Geschäftsleitung. Das Unternehmen habe ein relativ gutes Ergebnis erzielt und die Erwartung für 2020 fast realisieren können. „Unsere Strategie, die darauf abzielt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu fördern, zahlt sich nun auch unternehmerisch aus. Unser Streben, unsere Kunden mit unseren Produkten und Dienstleistungen zu unterstützen, selbst klimaneutral zu werden, trifft auf Akzeptanz.“

Wahlen und Abstimmungen

Bei den Verwaltungsratswahlen wurden die bisherigen Mitglieder Phyllis Scholl, Philipp Matthias Bregy, Ralph Hermann, Pierre Kunz, Christoph Müller und Marc Wolpensinger bestätigt. Neu in den Verwaltungsrat wählte die Generalversammlung Peter Heydecker. Er folgt Georg-Nikolaus Stamatelopoulos, der nicht mehr kandidierte. Thomas Kusterer wurde erneut zum Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt.

Das Unternehmen Die Energiedienst-Gruppe erzeugt Ökostrom aus Wasserkraft und vertreibt Strom sowie Gas. Eigene Netzgesellschaften versorgen die 270.000 Kunden in Südbaden und in der Schweiz mit Strom. Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Photovoltaik, Wärme und Elektromobilität gehören ebenfalls zum Geschäft, einschließlich E-Car-Sharing. Energiedienst beschäftigt rund 1000 Mitarbeiter, davon etwa 50 Auszubildende. Zur Gruppe gehören die Energiedienst Holding AG, die Energiedienst AG, die ED Netze GmbH, die Messerschmid Energiesysteme GmbH, die my-e-car GmbH, die EnAlpin AG, die Tritec AG und die winsun AG. Die Energiedienst Holding AG ist eine Beteiligungsgesellschaft der Energie Baden-Württemberg AG (EnBW).

Die Aktionäre stimmten zudem im Rahmen der Schweizer Verordnung gegen übermäßige Vergütungen bei börsennotierten Aktiengesellschaften den maximalen Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung zu.