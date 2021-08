von Jürgen Scharf

Keine Funkstille mehr in Laufenburg. Die Kultur ist wieder auf Sendung. Am Samstag wurde bei den Kulturtagen aus der Stadthalle live „gesendet“. Zwei kecke Damen haben den Saal zum Funkstudio umgemodelt und waren am altmodischen Radiomikrofon: Claire aus Berlin (Judith Bach), Olli aus Genf (Stéfanie Lang). Wenn die Leuchtbuchstaben „On Air“ aufblinken, funkt es in der Halle mächtig.

Liederkabarett mit Klavierakrobatik

Das war mal ein erfrischend anderes Programm, gut gemachtes Liederkabarett mit Klavierakrobatik. Die Musikkabarettistinnen vom Duo Luna-tic verwandeln sich in Radiomoderatorinnen und modeln die Bühne zum Radiostudio um, veranstalten eine Sendung mit Hörerbeteiligung, auch wenn kein Telefon da ist. Claire kriegt das schon hin. Die freche Göre mit der typischen Berliner Schnauze, burschikos, zerzaust, mit rutschendem Rock (“sieht ja keiner im Radio“), beginnt ein flottes Wechselgespräch mit Olli, der Dramendame, elegant mit Dekolleté, schickem Kleid, Blumen aus Plastik im Haar: zwei Frauen, die unterschiedlicher nicht sein können, wie das Begleitprogramm weiß.

Eine Duo wie Pumuckel und Eder

Beide machen ein Nachtprogramm der besonderen Art: „Radio Luna-tic“, mit einprägsamem Jingle. „Dufte, det se da sind“, freut sich Claire, die „noch nie so viele Laufenburger auf einem Haufen gesehen“ hat. „Bon soir“, begrüßt Olli charmant in ihrem Chanson die Zuhörer, und der „gemischte Chor Laufenburg“, das Publikum, muss mitsingen. Die Damen verstehen sich blendend, auch wenn sie ständig miteinander kabbeln. Aber das gehört zu dem komischen Programm der beiden bezaubernden Radiostimmen.

Claire (Judith Bach) und Olli (Stéfanie Lang) bei den Kulturtagen, eine Duo wie Pumuckel und Meister Eder. | Bild: Picasa

Sie können auch famos Klavier spielen, die eine etwas besser als die andere, sehen sich selber als Pumuckel und Meister Eder. Man könnte auch sagen: Luna-tic ist das weibliche Pendant zu den Klavierakrobaten Gogol & Mäx.

Vor allem lacht man über „Claire on Air“, diesen Irrwisch, der nicht nur berlinert, sondern in einer irrsinnig komischen Appenzeller-Nummer schwyzerdütsch brabbelt. Chapeau, Judith Bach! Sie ist für die Situationskomik zuständig, die da über den Äther geht. Bekanntlich ziehen sich Gegensätze an und so passt Mademoiselle Olli mit „poesie francaise“, elegant von Kopf bis Fuß, als Diva im geheimnisvollen Es-Moll perfekt zu Claire, die sturmfrei hat, und von der Direktheit her C-Dur ähnelt.

Olli und Claire aus der Tessiner Dimitri-Schule machen nicht nur herrlichen Nonsens, sie singen auch bezaubernd (besonders „Sound of Silence“), sie flippen beim Tango total aus und haben künstlerisch, sängerisch wie schauspielerisch eine Menge zu bieten. Ihr Kleinkunst-Programm, man denke nur an den aberwitzigen „Kleinen grünen Kaktus“, ist ganz große Klasse. Unser Eindruck, salopp auf berlinerisch formuliert: ein duftes Unterhaltungsprogramm.