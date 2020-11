von Werner Probst

Am heutigen Montag wird in Laufenburg Egon Udersbach 85 Jahre alt. Der Jubilar ist noch sehr rüstig. So kann er noch alle Arbeiten in und um das Eigenheim in der Römerstraße selbst verrichten.

Egon Udersbach gehörte zu den Männern der ersten Stunde, als der Laufenburger Siedlerbund gegründet wurde und dann eine eigene Parzelle bewirtschaftet werden konnte. Viele Jahre war er auch in der Feuchtbiotopgruppe des Laufenburger Schwarzwaldvereins aktiv. Auch als Kaninchenzüchter war der Jubilar weithin bekannt. Er züchtete die Kurzhaarkaninchen Castorex, mit denen er nicht nur auf Ausstellungen in ganz Deutschland unterwegs war, sondern auch für seine züchterischen Leistungen mit mehreren Goldmedaillen ausgezeichnet wurde.

Egon Udersbach ist ein Laufenburger Urgestein. Er besuchte die Volksschule und machte dann bei der damaligen Schreinerei Mutter in Rhina eine Schreinerlehre. Beim Möbelhaus Brotz in Murg arbeitete er anschließend. 1955 heiratete er seine Frau Rita. Zwei Kinder kamen auf die Welt. 1964 konnte die Familie in das mit viel Eigenleistung erbaute Eigenheim in der Römerstraße einziehen.1974 wechselte Egon Udersbach seine Arbeitsstelle und ging zur Firma Roche in Sisseln und ging dann 1996 in Ruhestand. „Die Firma Roche war mein bester Arbeitgeber“, sagte der Jubilar.

Gerne denkt der Jubilar aber auch an die früheren Urlaubsaufenthalte in Fuerteventura zurück, aber auch besonders gerne daran, als die Familie vom bekannten Sänger Ivan Rebroff in Rhina besucht wurde und der Sänger dabei über die gute Küche von Rita Udersbach voll des Lobes war.

Die große Geburtstagsfeier wird heute nicht stattfinden, doch werden die Gratulanten sicherlich recht zahlreich sein. Sie werden sich den guten Wünschen seiner Frau, den beiden Kindern, den beiden Enkelkindern und den drei Urenkeln anschließen.