Zwei Jahre nach dem Bäckermeister hat Jonas Muffler nun den entsprechenden Titel auch in der Konditorei und Patisserie erworben. Wie die Laufenburger Bäckerei-Konditorei Hahn mitteilt, bestand ihr Juniorchef die Prüfung der Konditoren an der Konditoren-Meisterschule der Handwerkskammer zu Köln Handwerkskammer zu Köln als Jahrgangsbester mit einer sehr guten Note.

Regionalität, Saisonalität und Qualität stehen im Mittelpunkt

In der viertägigen Prüfung musste der 25-Jährige unter anderem Moussetörtchen, Pralinen, Baumkuchen und ein Meisterstück aus 100-prozentiger Schokolade herstellen. Die insgesamt neun Themenfelder fertigte Jonas Muffler unter dem Thema “Vier Jahreszeiten – modern interpretiert“ an, wobei er vor allem mit einer Vielzahl an Geschmackskomponenten und Texturen überzeugen konnte. Bei den selbst kreierten Rezepturen standen Regionalität, Saisonalität und Qualität der verwendeten Rohstoffe im Vordergrund.“

Jonas Muffler steht in der Lauenburger Bäckerei-Konditorei Hahn in der Backstube, die sein Vater Gerhard Muffler in fünfter Familiengeneration als Seniorchef führt.