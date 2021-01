Die Innensanierung der Laufenburger Hans-Thoma-Schule kommt gut voran. Der im Juli begonnene erste Bauabschnitt sei inzwischen fast vollständig abgeschlossen und der zweite bereits Bauabschnitt begonnen worden, sagte am Dienstag Bürgermeister Ulrich Krieger bei einem Vor-Ort-Termin. Schwerpunkt des ersten Bauabschnitts war mit einer Investitionssumme von 1,3 Millionen Euro der Altbau, im Neubau wurden unter anderem für die Erweiterung des Aufenthaltsraums Arbeiten für eine Auftragssumme von 0,5 Millionen Euro vorgenommen. Weitere 0,2 Millionen Euro mussten für die Unterbringung der vier Grundschulklassen in der ehemaligen Hebelschule Rhina und von vier Sekundarklassen im ehemaligen Feuerwehrhaus Brunnenmatt aufgebracht werden.

...und so sieht es heute dort aus. Bild: Markus Vonberg | Bild: Vonberg, Markus

Der 1932 fertiggestellte Altbau ist innen kaum mehr wiederzuerkennen. Schon in den zurückliegenden Jahren waren hier schon immer wieder bauliche Veränderungen vorgenommen worden, etwa im Brandschutzbereich. Doch nun wurden die Räume im Dachgeschoss, die einen herrlichen Blick auf den Rhein, die Heilig-Geist-Kirche und das Schlössle bieten, völlig umgebaut. Durch einen neuen Raumzuschnitt wurde ein zusätzliches Klassenzimmer geschaffen werden, so dass hier nun alle vier Grundschulklassen auf einer Ebene untergebracht werden können. „Die Grundschule ist künftig komplett unter sich“, freut sich Schulleiterin Janine Regel-Zachmann. Ein Forscherlabor und ein Lehrerzimmer komplettieren den bereits fertiggestellten Grundschulbereich. Im Altbau müssen unter anderem von den Malern noch letzte Restarbeiten erledigt werden. Im untersten Geschoss wurde die frühere Turnhalle zu einem Klassenzimmer.

So sieht die Hans-Thoma-Schule aktuell im Neubau aus, der entkernt wurde, um Räume mit neuem Zuschnitt schaffen zu können. Bild: Yvonne Reich/Büro Ernesto Preiser | Bild: Yvonne Reich/Büro Ernesto Preiser

Große Teile des Neubaus werden im Augenblick entkernt und sind eine große Baustelle. Auch im Neubau sollen durch einen anderen Raumzuschnitt zusätzliche Räume geschaffen werden, unter anderem auch ein Klassenzimmer und ein Werkraum. Dieser wurde durch die Zusammenlegung zweier kleinerer Räume gewonnen, so Bauamtsleiter Roland Indlekofer. Viele Zwischenwände wurden entfernt, in manchen Bereichen steht derzeit nur die nackte Tragkonstruktion aus Stahlbeton. Architektin Yvonne Reich ist ganz begeistert von dem 1971 bis 1973 errichteten Konstruktion: „Die Bausubstanz gibt sehr viel her – qualitativ und architektonisch.“ Nach der Sanierung soll die Betonstruktur des Gebäudes optisch hervorgehoben werden.

Baugerüste verraten, dass hier auch während der Schulschließung gearbeitet wird. | Bild: Vonberg, Markus

Bereits fertiggestellt und möbliert sind im Neubau beispielsweise bereits der durch einen Anbau vergrößerte Aufenthaltsraum für Schüler, die Toilettenanlagen oder der Computerarbeitsraum mit 31 Plätzen. Anders als im Altbau, wo in Teilen das alte Parkett erhalten bleibt, erhält der Neubau bis aufs Foyer durchgehend einen schallschluckenden Boden aus orangefarbenem Kautschuk. Zusammen mit den Akustikdecken, die auch im Altbau eingebaut wurden, soll dies später den Lärm minimieren. Völlig neu gestaltet wird auch das Rektorat, das derzeit in einen vom TV Laufenburg genutzten Raum in der benachbarten Rappensteinhalle umziehen musste.

Dieses Klassenzimmer im Altbau bietet Blick aufs Kraftwerk und aufs Schlössle. | Bild: Vonberg, Markus

Teuerstes Gewerk der Innensanierung sind die Elektroarbeiten. Über die Hälfte der bisher verbauten 1,8 Millionen Euro wurden dafür aufgewendet. Unter anderem um im Unterricht digitale Hilfsmittel nutzen zu können. „Alles, was wir hier einbauen, ist technisch auf dem neuesten Stand“, sagt der Bürgermeister. Das gilt auch für die Beleuchtung, die sich nun selbständig dem Tageslicht anpasst und in allen Gebäuden für gleichbleibende Helligkeit sorgt.

So sah es im Dachgeschoss des Altbaus füher... Bild: Yvonne Reich/Büro Ernesto Preiser | Bild: Yvonne Reich/Büro Ernesto Preiser

30 Firmen werden in der Hans-Thoma-Schule gearbeitet haben, bis die Sanierung im Sommer 2022 vollständig abgeschlossen sein wird. Wegen der Corona geschuldeten Schulschließung können die täglich bis zu 20 Handwerker, die gleichzeitig auf der Baustelle sind, dort arbeiten, ohne auf Unterricht und Schulbetrieb Rücksicht nehmen zu müssen. „Die Corona-Zeit war für vieles nachteilig, aber für die Abbrucharbeiten war sie ein Vorteil“, so die Schulleiterin. Nicht nur litten Schüler und Lehrer nun nicht unter dem mit den Arbeiten verbundenen Lärm. Auch die Nutzung des Pausenhofs als Abstellfläche für Fahrzeuge und Materialien sei in der leeren Schule viel einfacher.

Die ehemalige Turnhalle im Altbau ist zum Klassenzimmer geworden. | Bild: Vonberg, Markus

Die Sanierung der Hans-Thoma-Schule wird auch am Montag Thema im Gemeinderat sein. Bürgermeister Krieger wird vorschlagen, auf dem Dach eine Photovoltaik-Anlage zu installieren. Im Dezember 2019 hatte der Gemeinderat die Stadtverwaltung beauftragt, zu prüfen, ob eine solche Maßnahme im Rahmen der Sanierung sinnvoll sei. Außerdem soll die Schule über die bisher geplanten Sanierungsmaßnahmen hinaus einen neuen Anstrich erhalten.