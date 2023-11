Laufenburg – Es war ein langer Weg zur „Laufenburger Acht“. Im vergangenen Jahr ist der Rundwanderweg, der über zwei Länder aber durch eine Stadt führt, endlich nach etlichen Jahren der Vorplanung eingeweiht worden. Das einzigartige Projekt beinhaltete etliche Herausforderungen. Die Öffnung des Wasserkraftwerks Laufenburg im Frühjahr 2014 als Übergang für Fußgänger und Radfahrer, bereitete schließlich den Weg für die „Laufenburger Acht“.

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats am Montagabend sagte Bürgermeister Ulrich Krieger: „Die ‚Laufenburger Acht‘ ist ein voller Erfolg. Die Acht macht uns überregional bekannt.“ Bisher wurden demnach mehr als 120.000 Besucher auf dem Rundwanderweg gezählt. Erfreulich zeigte sich auch das Ergebnis der Kostenabrechnung, die eine Einsparung von rund 700.000 Euro gegenüber dem Ansatz aufweist.

Entstanden ist mit der „Laufenburger Acht“ ein grenzüberschreitender Rundwanderweg, der durch die Zusammenarbeit der Projektpartner der Stadt Laufenburg (Baden) als Leadpartner, der Schweizer Schwesterstadt als Projektpartner und der Hochrheinkommission als Assoziierter Projektpartner realisiert wurde. Gefördert wurde das Projekt, das Gesamtkosten (nur für Laufenburg Baden) von rund 2,233 Millionen Euro aufweist, mit einem Zuschuss durch das Projekt Interreg V, 2014 bis 2022, in einer Höhe von rund 1,395 Millionen Euro. Im Zuge der Arbeiten an dem Rundwanderweg wurden auch die Geländer am Denkmal auf dem Kriegerfelsen erneuert, die erhebliche Schäden aufwiesen und ein Sicherheitsrisiko für die Menschen darstellten.

Der Weg ist 6,1 Kilometer lang. Mit dem Wehrübergang des Kraftwerks Laufenburg, der Laufenbrücke und der Hochrheinbrücke bietet sich dreimal die Möglichkeit, zwischen Deutschland und der Schweiz die Grenze zu überqueren und dabei immer in Laufenburg zu bleiben.

Der Abschnitt des Rheinuferwegs mit der Rheinpromenade und dem sogenannten Tausendfüßler zwischen der Altstadt und der neuen Hochrheinbrücke waren bereits gut ausgebaut, wie Bürgermeister Ulrich Krieger in seinem Rückblick auf die Zeit der Planung und der Ausführung berichtete.

Einen gehörigen Aufwand stellte demnach jedoch der Ausbau der westlich von der Altstadt gelegenen Strecke bis zum Kraftwerk dar. Hier musste eine durchgängige Verbindung entlang des Rheinufers geschaffen werden. Zum Teil wurden schwierige Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern geführt und auch ein Umweltgutachten wurde erstellt. Der Höhepunkt auf diesem Abschnitt ist die Hängeseilbrücke, die in einem schmalen Saum zwischen Rheinufer und Bahnlinie gebaut wurde. Per Helikopter schwebten die Pylonen und Teile des Stegs auf die Baustelle.

Für den Rundwanderweg wurde zudem ein Tourismus- und Marketingkonzept umgesetzt. Großer Wert wurde während der Planungs- und Bauzeit auf die Kommunikation mit der Öffentlichkeit gelegt. Info-Veranstaltungen wurden angeboten und Informationstafeln aufgestellt.