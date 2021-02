von sk

In einem Betrieb in Laufenburg kam es am Mittwoch, 24. Februar, zu einem Maschinenbrand. Gegen 12.20 Uhr war laut Polizeimeldung das Feuer bemerkt worden. Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst. Der Brand konnte schnell gelöscht werden.

Neben der Werksfeuerwehr waren auch die Feuerwehren aus Laufenburg und Murg im Einsatz, wie auch der Rettungsdienst. Gebäudeschaden entstand keiner, der Sachschaden an der Maschine liegt bei rund 15.000 Euro. Eine technische Ursache dürfte in Frage kommen.