Die grenzüberschreitende Altstadtweihnacht in Laufenburg am Wochenende erweist sich wieder einmal als großer Publikumsmagnet. Die Veranstaltung kommt trotz der eisigen Kälte gut an. Die Altstädte auf beiden Seiten des Rheins waren an den ersten beiden Tagen stark frequentiert. Der Weihnachtsmarkt in zwei Ländern wird heute fortgesetzt und endet um 18 Uhr. Zugleich wird heute in der Andelsbachstraße der weihnachtliche Krämermarkt abgehalten.

Besucher halten an einem Stand in der nächtlichen Kälte nach Schmuckstücken Ausschau. | Bild: Peter Schütz

Schon nach der Eröffnung am Freitag waren die Straßen vom Marktplatz auf Schweizer Seite bis zum Rathausplatz im Badischen stark frequentiert. Die Laufenbrücke dazwischen erwies sich quasi als Nadelöhr: Wer von der einen auf die andere Seite und umgekehrt wollte, kam nur langsam voran.

Die Ruhe im Sturm: Die Solistin Lydia spielt Besinnliches im Waldtor-Durchgang. | Bild: Peter Schütz

Vor allem am Samstagabend herrschte auf der Brücke ein derartiges Gedränge, dass viel Geduld erforderlich war. Diese brachten die Besucher offenbar weitgehend mit, auch wenn zwischendurch jemand laut rief: „Lauf emol!“ Einfacher gesagt als getan: Wo Kinderwagen den Weg blockierten oder Gruppen in ein Gespräch vertieft waren, kam der Fluss unweigerlich ins Stocken.

Hohoho: Auch Laufenburgs Bürgermeister Ulrich Krieger (zweiter von links) und der Schweizer Stadtammann Herbert Weiss (zweiter von rechts) machen gemeinsame Sache. | Bild: Peter Schütz

Andererseits: Die Laufenburger Altstadtweihnacht ist schließlich keine Autobahn. Mit Einbruch der Dunkelheit entfaltete der von Gewerbe Region Frick-Laufenburg getragene Anlass seinen ganzen Zauber. Die vielen weihnachtlich dekorierten Verkaufs- und Verpflegungsstände erstrahlten im weihnachtlichen Glanz. Die mindestens eintausend Kuscheltiere, die auf Abnehmer warteten, lockten in knallbunten Farben. Mützen und Handschuhe waren gefragt, auch Schmuck kam gut an.

Die Laufenburger Altstadtweihnacht mit vollem Magen besuchen, machte keinen Sinn. Ideales Mitbringsel war ein ordentlicher Hunger. Denn circa jeder dritte Stand hatte Kulinarisches im Angebot.

Die New Gospel Singers aus Murg unterhalten auf dem Rathausplatz. Musik aus der Dose gab es auf dem Laufenburger Weihnachtsmarkt nicht zu hören, dafür viele Auftritte von Musik- und Gesangsensembles. | Bild: Peter Schütz

Auf zwei Bühnen auf beiden Seiten des Rheins wechselten sich Ensembles, Chöre und Solisten ab. Mit dabei waren unter anderem Klangtastisch, der gemischte Chor Sisseln, das Ensemble und der Kinderchor der Musikschule Region Laufenburg, die Schule Laufenburg, der Jugendchor Surbtal, Svenja & Melina, Heartbeat, Vocal Taste, Tripletunes-Band, die Stadtmusik Laufenburg, die New Gospel Singers aus Murg sowie Silver Lining mit Aline Schmidt und Linda Grüber. Sehr erfreulich: Auf die bei vielen ähnlichen Veranstaltung übliche lautstarke Beschallung mit Weihnachtsmusik aus der Konserve wurde in Laufenburg weitgehend verzichtet.