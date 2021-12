von sk

Am Samstag, 25. Dezember, gegen 21.15 Uhr, wurde ein 31-jähriger Mann von der Polizei in Laufenburg in Gewahrsam genommen, nachdem er zuvor in fremde Autos gestiegen war. Auf einem Parkplatz im Laufenpark hatte er zunächst gegen die Scheibe eines geparkten Autos geklopft, in dem ein 24-jähriger hinter dem Steuer saß. Als dieser daraufhin ausstieg, soll sich der Tatverdächtige hinter das Steuer gesetzt haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelang es ihm nicht, den Motor zu starten. Weitere Zeugen gaben an, dass der Tatverdächtige zuvor auch in ihr Fahrzeug gestiegen sei. Bei der Sachverhaltsaufnahme durch die gerufenen Polizeibeamten reagierte der 31-jährige Tatverdächtige aggressiv und schien alkoholisiert. Er musste in Gewahrsam genommen werden.