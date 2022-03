Laufenburg-Grunholz – Die Nasszelle gehört der Vergangenheit an. Längst ist das Badezimmer ein Ort der Entspannung, an dem man gerne viel Zeit verbringen möchte. Wer auf der Suche nach Ideen für das neue Badezimmer ist – ganz egal ob es sich dabei um einen Neubau oder die Renovierung oder den Austausch einzelner Elemente handelt, dem bietet die Firma Maier Sanitär und Heizungstechnik GmbH in Laufenburg-Grunholz alles aus einer Hand. Das Unternehmen punktet mit einer 87-jährigen Tradition, in dritter Generation geführt von den Geschwistern Michaela Werne und Andreas Maier. Das Leistungsspektrum des Unternehmens umfasst Sanitär und Heizung, Blechnerarbeiten für das Dach und die Wand, Flachdachabdichtung und Hallenbau.

Ein großes Standbein des Unternehmens ist die Abteilung Bad und Wellness. Inspirierende Designs und innovative Funktionen sind in einer Ausstellung im Obergeschoss des Unternehmens zu finden. Gepaart mit den Wünschen der Kunden werden diese von der Firma Maier Sanitär und Heizungstechnik umgesetzt. „Ob Alt- oder Neubau, ob Exklusivbäder, Familienbäder, Gästebäder, oder zukunftsorientierte Bäder – der Trend liegt im Gesamtkonzept“, so Geschäftsführerin Michaela Werne. „Die Bäder sollen funktionell und praktisch sein, langlebig und zeitlos“, sagt sie. „Sie sollen anpassbar sein auf die aktuellen Bedürfnisse und auf die, die sich über die Zeit hinweg entwickeln.“

Vor rund 20 Jahren hat das Unternehmen die Bäderabteilung für Komplettbäder eröffnet und aufgebaut. Und immer an der Seite der Geschäftsleitung: Johann Scheible. Er hat bereits seine Ausbildung in dem Unternehmen als Bürokaufmann absolviert und ist dem Unternehmen in den vergangenen 46 Jahre treu geblieben. „Er hat die Entwicklung des Unternehmens erlebt und mit viel Engagement zu dessen Wachstum beigetragen“, so Michaela Werne. „Als rechte Hand der Geschäftsleitung war er stets ein vertrauensvoller und kompetenter Ansprechpartner für Kunden, Architekten und Lieferanten.“ Das Ziel des Unternehmens, mit einer neuen Bäderausstellung, ein neues Konzept für den Bereich Badsanierungen zu schaffen, ist unter den erfahrenen Händen von Johann Scheible gelungen. Damals war es bereits der Ansatz des Unternehmens, mit dem Service aus einer Hand, den Kunden einen stressfreien Umbau ihres Badezimmers zu bieten. „Er war es, der den Kunden die mühsame Suche nach geeigneten Handwerksbetrieben abgenommen, Gespräche mit den Architekten geführt, und für eine termingerechte Fertigstellung gesorgt hat.“ „Johann Scheible war der Mann der ersten Stunde und hat mit viel Freude diese Abteilung aufgebaut“, so Michale Werne weiter. „Er hat ein Netzwerk namhafter und zuverlässigen Handwerkskollegen in der Region gefunden und diese Abteilung bis heute erfolgreich geführt.“ Jetzt, zum Monatsende, wird Johann Scheible in den Ruhestand verabschiedet.

Das Konzept, die Fachkräfte von Morgen selbst auszubilden, hat sich nicht nur bei Johann Scheible bewährt. Bis zu vier Lehrlinge werden jedes Jahr in dem Unternehmen ausgebildet. Auch Verkaufsleiter Maximilian Denz ist ein Eigengewächs des Unternehmens. Seine Ausbildung als Anlagenmechaniker hat er ebenfalls schon bei der Firma Maier Sanitär und Heizungstechnik absolviert. Gleich im Anschluss hat er die Meisterschule besucht. „Er war immer schon interessiert, engagiert und motiviert“, so Michaela Werne weiter. „Stets hatte er das Ziel vor Augen, erfolgreich zu sein.“ Heute ist er Verkaufsleiter der Abteilung Sanitär und Heizung. Wird aber künftig auch der Ansprechpartner im Bereich Bad und Wellness sein.

Bereits von Beginn der Badplanung an ist das Unternehmen an der Seite der Kunden. „Wir kommen zum Kunden nach Hause, messen aus, besprechen die Wünsche und Ansprüche.“ Und Möglichkeiten gibt es viele, auf dem Weg zum neuen Traumbad. Decken abhängen oder Wände entfernen, Spülkästen verschwinden in der Wand und Badewanne werden gerne gegen große, bodenebene Duschen ersetzt. Das Programm ergänzt auch ein Anbieter für Glasdesign, so bestehen viele Möglichkeiten für freistehender Glaswände, Echtglasduschen oder Glasschiebetüren genau auf Maß.

„In unserer Ausstellung zeigen wir eine vielfältige Auswahl an aktuellen Badmöbeln, Armaturen, Keramik und Accessoires von namhaften Lieferanten und bieten unseren Kunden damit Möglichkeiten zur Inspiration. Wir haben Lösungsvorschläge für jedes Budget und richten uns nach den Vorgaben und Gegebenheiten unserer Kunden."