Zusammen essen, singen, lachen und einfach eine gute Zeit haben – das steht jeden Donnerstagmittag im Laufenburger Pfarrheim auf dem Programm. Jede Woche treffen sich rund 30 bis 35 Seniorinnen und Senioren aus Laufenburg und den Ortsteilen zum gemeinsamen Mittagessen. Aufgetischt wird neben einem gutbürgerlichen Drei-Gänge-Menü auch der ein oder andere Unterhaltungspunkt – sei es ein Witz, ein Gedicht oder ein altbekanntes Volkslied.

Vor acht Jahren hatten die drei Laufenburger Frauen Elisabeth Maier, Ursula Ruch und Irmgard Dürdoth die Idee eines gemeinsamen Mittagessen für die älteren Bürgerinnen und Bürger. „In Görwihl und Wehr gab es das schon und wir haben die Idee für Laufenburg übernommen“, erzählt Elisabeth Meier, Hauptverantwortliche der Aktion. Unterstützt wird sie von vier Teams, die jeweils rotieren. Rund 30 ehrenamtliche Helfer sind für den Mittagstisch im Einsatz. Neben der Essensausgabe sorgen sie für Sauberkeit, eine einladende Atmosphäre mit entsprechender Dekoration und sogar ein Abholservice steht für die Senioren zur Verfügung. Als „Erfolgsstory“ betitelt Pfarrer Klaus Fietz das Angebot für Senioren. Er selbst besucht den Mittagstisch seit Anfang an. Laut Fietz eine Veranstaltung für Gemeinschaft und Begegnung in geselliger Runde.

Auch Waltraud Drews aus Luttingen ist seit acht Jahren beim Mittagstisch dabei. „Es ist immer schön, ich möchte es nicht mehr missen“, so die 81-jährige. „Ich bewundere Frau Maier, wie sie das alles macht“, betonte sie. Dass das gemeinsame Essen im Pfarrheim für viele Teilnehmer einen Höhepunkt der Woche darstellt, wird schnell deutlich: „Ich freue mich schon die ganze Woche darauf“, so Waltraud Drews. Auch der 87-jährige Herbert Schumann stimmt zu: „Das sind zweieinhalb Stunden in der Woche, die ich nicht mehr missen möchte.“ Nach Salat, Hauptgang und Nachtisch gibt es meist noch Kaffee und mitgebrachten Kuchen oder andere süße Leckereien. Egon Gerteis und Ulrich Johannsen sorgen mit Gesang und Gitarre für Unterhaltung.

Volkslieder regen dazu an, gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen, die Sprüche und Witze verleiten zu herzhaftem Lachen. Das Projekt zeigt, wie wichtig solche Angebote für das Wohlbefinden und die Lebensqualität älterer Menschen sind und wie viel Freude ein bisschen Gemeinschaft bringen können. Der Mittagstisch ist ein offenes Angebot für alle Senioren in Laufenburg. Es ist nur eine kurze Anmeldungen erforderlich (07763/9670316).