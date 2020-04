Vor allem in Italien und in der spanischsprachigen Welt gehört Luis Sepúlveda zu den bekanntesten zeitgenössischen Schriftstellern. Die Auflagen seiner in zahlreiche Sprachen übersetzten Werke gehen in die Millionen. Doch in Deutschland, wo er von 1980 bis ins Jahre 2000 lebte, und dessen Staatsbürgerschaft er besaß, gilt der aus Chile stammende Autor, Regisseur und Journalist eher als Geheimtipp. Und nur wenigen ist bekannt, dass der am Donnerstag im Alter von 70 Jahren an den Folgen einer Corona-Erkrankung verstorbene Schriftsteller auch in Laufenburg lebte und arbeitete.

Sepúlvedas Biographie liest sich wie aus einem Abenteuerroman. Am 4. Oktober 1949 in Ovalle, einer Provinzstadt in Nordchile als Sohn eines Gastwirts und einer Mutter mit indianischen Vorfahren geboren, schloss sich Sepúlveda bald einer kommunistischen Jugendorganisation an. An der chilenischen Nationaluniversität in Santiago de Chile studierte er Theaterwissenschaften und arbeitete nach dem Wahlsieg des chilenischen Sozialisten Salvador Allende 1970 zunächst im Kulturbereich für dessen Regierung, ehe er Mitglied der Leibgarde des Präsidenten wurde.

Nach dem Pinochet-Putsch ging er in den Untergrund

Nach dem Putsch rechter Militärs unter der Führung Augusto Pinochets und Allendes Ermordung 1973 ging Sepúlveda in den Untergrund. Bei seiner Festnahme wurde er wie viele andere Gegner des Pinochet-Regimes im Nationalstadion inhaftiert und gefoltert. Später wurde er wegen Landesverrat und Subversion zu 28 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Auf internationalen Druck frei gekommen, emigrierte Sepúlveda 1977 nach Ecuador, wo er ein Theater leitete.

Luis Sepúlvedas Bücher auf Deutsch Einige ins Deutsche übersetzte Buchtitel von Luis Sepúlveda: „Der Alte, der Liebesromane las“, Roman 1988; „Die Welt am Ende der Welt“, Roman 1989; „Die Spur nach Feuerland„, Roman 1994; „Patagonien-Express“, Reisebericht 1995; „Wie Kater Zorbas der kleinen Möwe das Fliegen beibrachte“, Kinderbuch 1996; „Tagebuch eines sentimentalen Killers“, Roman 1998; „Wie man das Meer sehen kann“, Erzählungen 2005; „Der Schatten dessen was wir waren“, Roman 2009; „Wie der Kater und die Maus trotzdem Freunde wurden“, Kinderbuch 2012; „Der langsame Weg zum Glück – Ein Schneckenabenteuer“, Kinderbuch 2013; „Eine Idee von Glück“, Essay 2014 (zusammen mit Carlo Petrini).

In Ecuador lernte er 1978 auch seine spätere Frau, eine aus Laufenburg stammende Krankenschwester kennen. 1980 zogen beide für sechzehn Jahre nach Hamburg, wo sie eine Familie gründeten. Der damals noch unbekannte Schriftsteller arbeitete damals unter anderem für Greenpeace und für das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. 1996 zogen Sepúlveda und seine Frau nach Laufenburg, wo sie mit ihren drei Kindern vier Jahre lang in einem Haus an der Jahnstraße wohnten. Nach der Trennung von seiner Frau ging Sepúlveda nach Spanien, wo er seit 2002 in Gijon lebte.

Sein bekanntestes Buch wurde 2001 auch verfilmt

Seit den 1980er Jahren hat Luis Sepúlveda ein umfangreiches literarisches Werk geschaffen. Seine Romane, Erzählungen, Kurzgeschichten, Reiseberichte und Kinderbücher stießen vor allem in Italien, Frankreich und spanischsprachigen Ländern auf großes Leserinteresse. 1988 erschien sein bekanntestes Buch: „Der Alte, der Liebesromane las“. Es wurde in 50 Sprachen übersetzt, 18 Millionen Mal verkauft und 2001 verfilmt.

In seiner Literatur griff Sepúlveda früh ökologische Themen auf und wurde dafür 1988 mit dem Preis Premio Tigre Juan de novela ausgezeichnet. Seiner zwischenzeitlichen Heimat am Hochrhein hat Sepúlveda mit der nur drei Seiten langen, im Jahr 2000 auf Spanisch erschienenen Kurzgeschichte „El Aduanero de Laufenburg“ („Der Zöllner von Laufenburg“) ein kleines literarisches Denkmal gesetzt.

Am 29. Februar wurde Sepúlveda positiv auf das Coronavirus getestet und im nordspanischen Oviedo in eine Klinik eingeliefert. Er starb dort am Donnerstag 70-jährig an einem Multiorganversagen als Folge der Krankheit.