Völlig überrascht war das Ehepaar Lotte und Fritz Feldmann aus Rotzel, als sie vom Gewinn des Hauptpreises beim Weihnachtsgewinnspiel Laufenburg erfuhren. Der Reise-Gutschein im Wert von 1400 Euro vom TUI Reisecenter Schröger Laufenburg wurde von den Sponsoren Elektro Schäuble, Gewerbeverband Laufenburg, Malerbetrieb Kollakowski, Sparkasse Hochrhein, TUI-Reisecenter Laufenburg, Franke Personal-Service, Weber Wärmetechnik und der Volksbank Rhein Wehra zur Verfügung gestellt wurde.

Laufenburg Lotte Feldmann gewinnt den Hauptpreis beim Weihnachtsgewinnspiel des Gewerbevereins Das könnte Sie auch interessieren

Am Mittwochmittag fand die Preisverleihung in Anwesenheit bei einem kleinen Sektempfang im TUI-Reisecenter im Laufenpark statt. Dietmar Fink, Vorsitzender des Gewerbeverbandes Laufenburg, überreichte bei dieser Gelegenheit den Gutschein an Lotte Feldmann.

Wohin die Reise gehen soll, muss sich Lotte Feldmann noch überlegen. Für eine Reise mit dem Wohnmobil fühlen sie und ihr Ehemann sich nicht mehr fahrsicher genug, erklärt sie. Neben dem Hauptpreis wurden noch 86 weitere Geld- und Sachpreise verlost, deren Gewinner schriftlich benachrichtigt wurden. 369 Teilnehmer haben beim Weihnachtsgewinnspiel mitgemacht, jede vierte abgegebene Karte war also ein Gewinn.