von sk

Binnen weniger Tage hatte die Feuerwehr Laufenburg bereits vergangenen Freitag einen Einsatz in Hauenstein zu absolvieren. Dieses mal war es ein Brand an einem Sattelschlepper, der zur Alarmierung führte, wie Stadtkommandant Markus Rebholz darstellt: „Vermutlich ist an einem Rad die Bremsen durch technischen Defekt überhitzt.“

Der Lastwagenfahrer habe sehr umsichtig gehandelt und beim Eintreffen der Feuerwehr sein auf der Josefstraße (B34) stehendes Fahrzeug bereits gesichert und einen Handfeuerlöscher eingesetzt.

Da der LKW fahrbereit war, wurde dieser von der stark befahrenen A98-Zufahrt auf die nahegelegene Bushaltestelle rangiert.

Dort konnten die Räder sorgfälltig mit Wasser heruntergekühlt werden, was auch mit der Wärmebildkamera überwacht wurde, so Rebholz in seinem Bericht. Wasser wurde aus einem nahegelegenen Hydranten entnommen. Eine Gefahr für die Ladung des Tanklastzuges bestand nicht.