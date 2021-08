von Renate Griesser

„Heute Abend feiern wir die Premiere des ersten gemeinsamen Projektes der Kultschüür Laufenburg (CH) mit dem Rehmann-Museum“, betonte Parizia Solombrino, Geschäftsführerin des Museums, und kündigte den Auftritt der fem@il-Band an. An einem der wenigen heißen Tage in diesem Sommer fand das Fest am Samstag im Skulpturenpark des Museums in Laufenburg (CH) unter besten Bedingungen statt. Im Museum wurde ein reichhaltiger Apero aufgetischt, draußen standen die Tische um die Stagebühne. Mit Spannung wurde die Lösung des Geheimnisses der fem@il-Band von den Zuhörern erwartet.

Zentrum der Band ist das Fe, die Sängerin und Schauspielerin Tanja Baumberger. Im langen Pünktchenkleid mit Sommerhütchen zog die lebhafte Sängerin alle in Bann. Dabei sprach sie zunächst über die Entstehung der Band vor 20 Jahren und stellte dann die Bandmitglieder vor: den Bassist David Jegge, den Schlagzeuger Johannes Gutfleisch, den jazzigen Shanky Wyser am Piano, sie sind wirkliche Bühnenpartner. Mit mitfühlenden Worten nahm sie empathisch die Stimmung der Zuhörer auf, die „ja heute von unten gedünstet, von oben der Hitze wegen gebraten werden“, und ließ dabei erkennen, wie wichtig ihr das gesprochene Wort ist.

Die Wort- und Stimmakrobatin ließ im ersten Song aus dem Musical Chicago ihre geschulte Stimme erschallen. Ihr zweites Lied ist ihrem Liebling Pippi Langstrumpf alias Astrid Lindgren gewidmet und handelt vom mutig sein: „das haben wir noch nie probiert, das wird sicher gut“. Der Bassist schlug mutig-entspannt in die Saiten beim Katzenlied miauuuuuu.

Mit Anekdoten und Lebensweisheiten führte die Sängerin in die Thematik des nächsten Songs ein. Shanty am Piano griff gefühlvoll in die Tasten, die Elektrogitarre tönte dazu, der Schlagzeuger schlug, was das Zeug hält, also wirklich eine Bühnenpartner-Band. Das weggewehte Notenblatt war für Tanja kein Problem, sie kennt ihren Sound. Die Songs sind aus bekannten Jazzmelodien oder Chansons aus eigener Komposition. So auch das 2015 entstandene Lied „Mein Mann will, dass ich Yoga mache“. Dazu gelang ihr auf der leicht schrägen Bühne den Adler, eine Yogastellung, zu formieren. Das Schicksal der jüdischen Lilly Palmer besang sie in „Verloren“, ein ergreifendes Lied über den Verlust der Heimat der jungen Lilly. Gekonnt interpretierte sie auch die raue Stimme der Hildegard Knef.

„Die Zunge verwelkt, wenn man sie nicht braucht“. Diese brauchte sie dann auch bei ihren holländischen Songtexten, die sie mühelos zu Gehör brachte. Die Zuhörer waren begeistert vom Sprach- und Stimmtalent Tanja Baumberger und ihrer Band.