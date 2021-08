von Hans Christof Wagner

Es war ein Projekt, das es so noch nie gegeben hatte. Angestoßen wurde es 2018 von den Autoren Martin Willi auf Schweizer und von Petra Gabriel auf deutscher Seite: Ein „Burgschreiber“ sollte für drei Monate in den beiden Laufenburg leben, dort literarisch tätig sein und das Kulturleben grenzüberschreitend vernetzen.

Die Jury entschied sich mit Markus Manfred Jung für einen Bewerber aus der Region. Und für einen, der als arrivierter Mundartautor aus dem deutschen Wiesental am Hochrhein schon einen Namen besaß. Er sagt: „Meine Nähe zu Laufenburg hätte mir sowohl zum Vor- wie auch zum Nachteil gereichen können. Ich danke der Jury noch heute, dass sie den Mut hatte, Unbekanntes im Bekannten einzuladen.“

„Ankommen“ hieß das Motto, unter dem das erste Burgschreiber-Stipendium 2019 stand. Jung war mit 64 Jahren gerade selbst in einem neuen Lebensabschnitt angekommen – nach dem Ende seiner Tätigkeit als Gymnasiallehrer und zurück von einer mehrmonatigen Schweiz-Durchwanderung.

In ein „Sprachbad“ sei er während dieses Trips getaucht, sagt Markus Manfred Jung heute. Darin konnte er auch die eigene Färbung ein Stück weit abwaschen. Er weiß noch: „Schon 30 Kilometer von der Grenze entfernt, hielt man mich für einen Schweizer, für einen Basler oder Schaffhauser.“

Daran erinnert sich der Deutsche, der in der „Großsprache Alemannisch“ stets das Verbindende sucht und erlebt, gerne zurück. Jungs Credo: Wie immer die Mundart auch heißen möge, für das gegenseitige Verstehen spielt das keine Rolle.

Jung hat seine Burgschreiber-Zeit auch dazu genutzt, den Wandertrip literarisch zu verarbeiten. Im Herbst werde das Buch mit dem Titel „NebelGischt – Vom Aufbrechen und Ankommen“ erscheinen, kündigt er an.

Lange schon wieder zu Hause im Kleinen Wiesental angekommen, ist Markus Manfred Jung von seiner Laufenburger Zeit die „pittoreske, romantische Fassade der Doppelstadt“ haften geblieben. Aber auch der Blick „in die Fenster“ war ihm in den drei Monaten vergönnt.

Und wenn sich dahinter auch mal Probleme zeigten, sagt Laufenburgs erster Burgschreiber Markus Manfred Jung doch: „Meiner positiven Sicht auf die Doppelstadt hat das nur Tiefe verliehen. Das doppelte Laufenburg ist und bleibt ein Lieblingsort in meinem Leben.“