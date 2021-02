von sk

Die Lesung und das Gespräch werden am Dienstag, 16. Februar, um 19.30 Uhr im Stream des Aargauer Literaturhauses (www.aargauer-literaturhaus.ch) zu sehen und zu hören sein. Die Teilnahme kostet 10 Franken und kann über die Homepage des Literaturhauses gelöst werden.

Hallers neuer Roman ist 2020 als dritter Teil seiner autobiographische Trilogie im Luchterhand Literaturverlag erschienen: Aus dem jungen Mann, der seinen Weg noch suchte, ist ein Schriftsteller geworden. Durch Widerstände, Schicksals- und Rückschläge eröffnen sich ihm neue Lebens- und Arbeitsbereiche, aber er muss wie viele Autoren mit finanziellen Nöten und gegen Ablehnung kämpfen. Schreibend, in der Erkundung seiner Herkunft und der Einschläge des 20. Jahrhunderts, welche die Wege seiner Familie bestimmten, findet er aber seine Stimme.

Christian Hallers Autobiografie, so Manfred Papst in der NZZ, ist ein Künstler- und Entwicklungsroman, der von äußerer und innerer Enge handelt, vom Eigensinn eines sensiblen Menschen, dem seine Ernsthaftigkeit und Unbedingtheit immer wieder in die Quere kommen, der sich aber treu bleibt und in der „Trilogie des Erinnerns“ über sich hinauswächst.