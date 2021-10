von Hans-Jürgen Sackmann

Ein fast zehnjähriges Projekt der Verlegung der 110-kV-Leitung um Murg mit extrem zeitintensiven Grundstücksverhandlungen und einem spannenden Genehmigungsverfahren ging am 24. September mit der Inbetriebnahme der Umfahrungstrasse zu Ende.

Am späten Donnerstagnachmittag luden die Netze BW, ED Netze und die Gemeinde Murg zum Inbetriebnahmefest der 110-kV-Umfahrungstrasse ein. Die beiden Netzbetreiber wollten sich zum Abschluss des Gemeinschaftsprojektes bei einem gemeinsamen Beisammensein mit der Gemeindeverwaltung, Grundstückseigentümern und der Öffentlichkeit auf dem Grillplatz Ewigkeit am Eisweiherweg für die Geduld bei allen Beteiligten bedanken.

Historische Chance für Murg

„Die Freileitung im Rahmen der notwendigen Erneuerung aus dem Wohngebiet heraus zu verlegen, war eine einmalige, historische Chance für die Gemeinde Murg“, führte Fred Oechsle, Leiter des Technischen Anlagenmanagements bei Netze BW, aus. Er erinnerte an den verstorbenen Hermann Weiß, der seitens der Gemeinde Murg die Grundstücksverhandlungen teilweise verteilt zwischen Höchenschwand und Südkorea sehr zeitintensiv durchführte. Auch der Bürgermeister war vollen Lobes.

Fred Oechsle betonte, dass durch die Verwendung des neuen etwas größeren Standartseiles mehr als 250.000 Haushalte versorgt werden können: „Es wurden die Voraussetzung geschaffen, die wachsende Menge an Strom durch Biomasse, Wind- und Sonnenergie künftig sicher in das Leitungsnetz einspeisen zu können.“ Er bedankte sich bei allen Männern und Frauen, die bei der Planung und Bauausführung geholfen haben. Ganz besonderen Dank ging an den Generalunternehmer EQOS Energie von Neustadt an der Weinstraße. „Trotz Umweltauflagen, starken Schnellfall im Winter und Covid-19-Beschränkungen wurde der Terminplan eingehalten.

Startschuss für Neubaugebiet

Bürgermeister Schmidle machte einen sehr entspannten Eindruck. Schließlich schafft die neue Leitung die Voraussetzung, dass im Neubaugebiet „Auf Leim“ über 50 Häuser errichtet werden können. Schon immer gab es Überlegungen „Auf Leim“ in Murg neuen Wohnraum für rund 360 Menschen zu schaffen. Im Juli 2019 starteten die Erschließungsarbeiten, die etwa ein Jahr dauerten. „Jetzt ist es endlich so weit, die neue Stromtrasse ist in Betrieb und der Startschuss für die zukünftigen Eigenheimbesitzer ist gefallen“, bemerkte der Bürgermeister zufrieden. Er war vollen Lobes für Baufirmen, welche „Hand in Hand gearbeitet haben“. Er war auch dankbar, dass die Monteure unfallfrei auf den hohen Masten gearbeitet haben.

„Die alte Leitung war relativ schnell verschwunden und es fühlt sich anderes an“, berichtete Joachim Pfister, Technischer Geschäftsführer der ED Netze. „Wir sind über 10.000 Kilometer gefahren und haben während 900 Stunden zahlreiche Schaltungsmaßnahmen vorgenommen. Pfister betonte er weiter: „Mit der neuen Stromtrasse kann „Auf Leim“ Anfang Oktober gebaut werden, wo ED Netze über 360.000 Euro in die Erschließung investiert hat“.

Bevor man das kleine schöne Fest mit einem leckeren Grillessen begann, übergaben Fred Oechsle und Joachim Pfister dem Bürgermeister Adrian Schmidle ein Stück altes Leiterseil zur Erinnerung.

Geschichte des Bauabschnitts III A der Umfahrung in Murg: 2010/11 Planung des Sanierungsbedarfs der 110-kV-Leitung von Gurtweil nach Schwörstadt; im Jahr 2012 erste Gespräche mit der Gemeinde Murg für den Abschnitt III A; Juni 2015 erfolgte Zustimmung des Gemeinderates; ab 2017 Grundstücksverhandlungen; Mai 2020 Antrag auf Genehmigung beim Regierungspräsidium Freiburg; Januar 2021 Erhalt der Genehmigung; Februar 2021 Baubeginn; am 24. September Inbetriebnahme der Umfahrungstrasse; bis Ende 2021 soll Bestandsleitung zurückgebaut werden