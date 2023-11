Mühsam war es manchen insbesondere älteren Besucher der Burgruine Hauenstein, wenn sie die letzten Meter zum romantischen Fleckchen mit seiner herausstechenden Aussicht hinaufstiegen. Zwei massive Handläufe am historischen Mauerwerk sollen den Weg nun erleichtern.

Zwei kürzlich angebrachte Handläufe tragen zum besseren Zugang der Burgruine bei. | Bild: Richard Kaiser

Dem vor zehn Jahren gegründeten Förderkreis zur Erhaltung der Burgruine Hauenstein war es schon lange ein Anliegen, dass auch Personen mit Gehbeschwerden das Burgareal müheloser erreichen. Nach einem kürzlich erfolgten Vorstandsbeschluss hat der Verein die Laufenburger Schlosserei Gampp beauftragt, auf der Grundlage eines Angebots zwei Handläufe aus Edelstahl an etwas steileren Abschnitten anzubringen. Einer davon befindet sich im Torbogen des Eingangsbereichs, der andere am letzten Stück bis zum oberen Burghof. Die Arbeiten sind jetzt abgeschlossen, so dass es auch betagte Burgliebhaber wagen können, das Wahrzeichen der ehemaligen Grafschaft Hauenstein stufenlos besuchen zu können. Der Förderkreis hat die Handläufe über Mitgliedsbeiträge finanziert.

Vom Parkplatz aus 250 Meter

Die Anfahrt zur denkmalgeschützten Anlage mit dem Auto ist nur über Luttingen, und zwar über die Schlossbergstraße, möglich. Die extrem steile und schmale Burgstraße von Hauenstein her ist nur für Anlieger freigegeben. Besucher erreichen die alten Gemäuer vom kleinen Parkplatz auf der Anhöhe aus nach 250 Meter Fußweg.

Informationstafeln zur Geschichte der Burg Hauenstein

Eine vom Landkreis Waldshut in die Wege geleitete und im Mai dieses Jahres auf dem Burgplatz aufgestellte Informationstafel bringt den Besuchern die Geschichte der ehemaligen Burg Hauenstein näher. Auf ihr enthalten ist der Werdegang des 1284 urkundlich erstmals erwähnten Bauwerkes.

Eine frühere Ansicht von Hauenstein und seiner darüber liegenden Burgruine aus der Zeit des 18. Jahrhunderts ist auf der neuen Informationstafel zu sehen. | Bild: Richard Kaiser

Zudem sind darauf Vermessungspläne aus den Jahren 1803 und 1886 abgebildet. Bemerkenswert ist außerdem eine Zeichnung aus dem Archiv der eidgenössisch technischen Hochschule (ETH) Zürich, die eine Ansicht von der gegenüberliegenden Schweizer Seite auf die Häuserzeile von Hauenstein und die darüber thronende Burgruine mit einem vorhandenen relativ hohen Bergfried zeigt. Es handelt sich um ein Motiv aus der Zeit gegen Ende des 18. Jahrhunderts. Auf diesem ist auch der ehemalige Schlosshof, das landwirtschaftliche Anwesen, zu erkennen. Es ist im Jahr 1807 abgebrannt und nie wieder aufgebaut worden.

Förderverein pflegt Areal der Burgruine

Das gesamte Burgareal, das sich im Eigentum des Landes Baden-Württemberg befindet, instand zu halten und zu pflegen, das hat sich der im Jahr 2013 gegründete Förderverein zu eigen gemacht. Hier zeichnet sich insbesondere deren Vorsitzender Bernhard Gerteis aus, der sich um die Sauberhaltung kümmert.